Dynamo ohne erkrankten Trainer Walpurgis beim Hamburger SV

Die SG Dynamo Dresden muss im Meisterschaftsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am heutigen Montag (20.30 Uhr/Eurosport) ohne Trainer Maik Walpurgis auskommen.

Wie der Verein mitteilte, laboriert der 45-Jährige an einer akuten Bronchitis. Walpurgis konnte bereits in den vergangenen Tagen nicht das Training leiten. Dynamo wird in Hamburg von den Co-Trainern Ovid Hajou und Massimilian Porcello sowie Torwarttrainer Branislav Arsenvovic betreut. Geplant sei, dass der Trainerstab auch während des Spiels mit Walpurgis in Kontakt treten kann.

Homepage Dynamo Dresden

2. Liga bei bundesliga.de

Facebook Dynamo Dresden

Twitter Dynamo Dresden

Dynamo Dresden bei bundesliga.de