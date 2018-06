DVV-Team mit zweitem Sieg in EM-Qualifikation

Charkow (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2013 gewonnen. Der Olympia-Fünfte siegte am Samstag in Charkow 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) gegen Slowenien, nachdem es am Vortag zum Auftakt einen 3:1-Erfolg über Gastgeber Ukraine gegeben hatte.

Letzter Gegner in Charkow ist am Sonntag Außenseiter Schweden. In der kommenden Woche sind in Maribor die gleichen Teams erneut die Kontrahenten. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde in Polen und Dänemark. Der Zweite bekommt eine weitere Chance.

Nach dem mühsamen Sieg über die Ukraine lag die deutsche Mannschaft bis Mitte des ersten Satzes auch gegen die Slowenen hinten. Gegen Ende wurden die Schützlinge von Bundestrainer Vital Heynen aber stärker, starteten nach dem Satzgewinn furios in den zweiten Durchgang und verteidigten den Vorsprung aus der Anfangsphase. Mit der 2:0-Führung im Rücken brachte das favorisierte DVV-Team die Partie dann im dritten Satz nach Hause.