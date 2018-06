DVV-Männer feiern 3:1 gegen Kanada

Deutschlands Volleyballer haben beim Nationenliga-Turnier in Kanada den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem überraschenden 3:0-Erfolg über den Weltranglistenzweiten USA schlug die Auswahl von Coach Andrea Giani in Ottawa auch Gastgeber Kanada.

Das 3:1 (25:23, 25:22, 20:25, 25:19) war der vierte Erfolg des jungen Teams im achten Spiel des hochkarätig besetzten Wettbewerbs. Am Sonntagabend (19.10 Uhr MESZ) stand noch die dritte Begegnung gegen Australien an.

Mit einem weiteren Sieg gegen den Außenseiter könnte Deutschland seine Chancen auf eine Teilnahme am Nationenliga-Finale Anfang Juli in Lille vergrößern. Nach dem Kanada-Trip reist Gianis Team ohne den weiter pausierenden Star-Diagonalangreifer Georg Grozer zum Heimturnier in Ludwigsburg (15. bis 17. Juni) und dann nach Teheran.

