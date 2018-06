DVV-Frauen besiegen Bulgarien 3:0

Ankara (dpa) - Bundestrainer Giovanni Guidetti ballte die Faust, seine Schützlinge um Angelina Grün gönnten sich ein befreites Siegertänzchen. Die deutschen Volleyball-Frauen haben das frühe Aus abgewendet und beim europäischen Qualifikationsturnier für Olympia das Halbfinale erreicht.

Einen Tag nach dem 1:3 gegen Gastgeber Türkei bezwang die deutsche Auswahl am Freitag in Ankara Außenseiter Bulgarien mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:11) und machte mit dem zweiten Vorrundensieg den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt.

„Das Spiel war sehr schwer, denn es ging um alles“, sagte Spielführerin Margareta Kozuch nach dem Arbeitssieg. „Wir haben nun unser erstes Teil-Ziel erreicht und stehen im Halbfinale.“ Dort wartet am Samstag das Überraschungsteam aus Polen. „Polen ist ein starker Gegner, aber wir können das Finale erreichen, wenn wir unsere Stärken abrufen können“, sagte Bundestrainer Guidetti.

Nicht einmal 20 Stunden nach der Niederlage gegen die Türkei war den Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) der Druck deutlich anzumerken. Gegen den Außenseiter kam das Angriffsspiel von Grün und Co. zunächst nicht wie gewohnt in Schwung. Auch mit dem starken bulgarischen Block hatten die DVV-Spielerinnen zunächst mehr Probleme als erwartet. Lange blieb der erste Durchgang umkämpft, doch nach einem Zwischenspurt konnte die Spielführerin Kozuch mit einem Block den zweiten Satzball verwandeln.

Auch im zweiten Durchgang tat sich das deutsche Team schwer. Schnell lagen die Bulgarinnen in Führung, die Deutschen kamen weiterhin nicht wie gewohnt auf Touren. Auf vier Punkte konnte der Außenseiter zwischenzeitlich seinen Vorsprung ausbauen, doch die deutschen Frauen kamen zurück. Der Durchgang blieb umkämpft, bis Guidettis „Schmetterlinge“ mit einem erneuten Zwischenspurt für die Vorentscheidung sorgten. Schließlich war erneut Kozuch mit einem Block zur Stelle und machte auch den zweiten Satz perfekt.

Mit dem erneuten Erfolgserlebnis im Rücken lief es nun endlich leichter für die Favoritinnen. Rasch lagen sie mit vier Punkten in Front, nun funktionierte das Spiel plötzlich wie am Schnürchen. Die Bulgarinnen gaben sich auf, Margareta Kozuch machte schließlich per Schmetterschlag den erst am Ende klaren Sieg perfekt.

Nun müssen Guidettis Frauen gegen die abwehrstarken Polinnen antreten. Das Überraschungsteam rang am Freitag auch Europameister Serbien mit 3:2 nieder und sicherte sich mit drei Siegen den Gruppensieg. Gegen die Polinnen hatten die deutschen Frauen unmittelbar vor dem Qualifikationsturnier zwei Testspiele absolviert - eines ging 2:3 verloren, das zweite wurde mit 3:2 gewonnen. Nur der Turniersieger qualifiziert sich direkt für die Spiele in London.