Duschgel „Anti-Fa“: Saubere Sache oder kalte Dusche für St. Pauli?

Das Duschgel Fa hat eine relativ skandalfreie Vergangenheit hinter sich. Sexistische Werbung mit zu viel nackter Haut kann man einem Duschgelhersteller, selbst wenn man wollte, schlecht vorwerfen.

Gut, 2008 wurde der Henkel-Konzern wegen illegaler Fa-Preisabsprachen zu 21,6 Millionen Euro Strafe verknackt. Aber ansonsten ist „Fa“, die etwas selbstbeweihräuchernde Abkürzung für „fabelhafte Seife“, ein ganz brauchbares Waschmittel.

Das dachte sich auch die Marketingabteilung von Fußball-Zweitligist St. Pauli, die ebenfalls ein Duschgel auf den Markt brachte. Weil die Hamburger eher links sind, nannten sie es Anti-Fa. Ein schöner Wortwitz. Anti-Fa, natürlich mit Totenkopf statt Blütenkelch auf dem Etikett, sei „das erste Duschgel mit Haltung. Wenn Ihr es kauft, dann unterstützt Ihr auch noch einen guten Zweck“, finden die Paulianer. Teile der 2,50 Euro Kaufpreis flössen in die Initiative „Laut gegen Nazis“, die „seit Jahren wichtige Arbeit für eine weltoffene, bunte und tolerante Gesellschaft leiste“.

Nur einer passte das Ganze gar nicht: der AfD, die nun gegen das Duschgel anwettert. Die Antifa sei eine links-extremistische Gruppierung, klagt ein Bundestagsabgeordneter, das Duschgel verhöhne Polizisten, die im Fußball für Ordnung sorgen. Dass man mit Duschgel auch viel braunen Mist wegspülen kann, ist offenbar noch nicht allen bekannt.

Wie nicht anders zu erwarten war, meldete sich am Freitag auch die Firma Henkel zu Wort, die offenbar der Meinung ist, dass das St.-Pauli-Duschgel im Gegensatz zum eigenen keineswegs aus fabelhafter Seife besteht, und die außerdem keinen Humor besitzt, sondern sich in ihrer Ehre angekratzt sieht. „Der Verkauf eines Duschgels mit dem Produktnamen 'Anti-Fa' bzw. Verbindung des Begriffs 'Anti' mit einem unserer Markennamen ist grundsätzlich nicht in unserem Sinne – ganz unabhängig davon, in welchen Kontext dies gestellt wird oder welche politische Haltung damit verbunden ist“, twitterte Henkel und behielt sich rechtliche Schritte gegen den Club vor.

Wo käme man da auch hin, wenn künftig vor jedem Produkt ein Anti stehen würde? Die Anti-Windel, die Anti-Zigarette, die Anti-Adilette, der Anti-antike Schrank, das Anti-Virenprogramm, die Anti-Antibiotika? Nicht auszuhalten, diese Sprachspiele. Und nicht auszuhalten, diese Empfindlichkeiten.

Kalt duschen würde helfen.