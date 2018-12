Duisburg weiter auf Talfahrt: 1:3 gegen Dresden

Der MSV Duisburg ist nach zwischenzeitlichem Aufwärtstrend zurück im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Beim 1:3 (0:2) gegen Dynamo Dresden musste das Team von Trainer Torsten Lieberknecht die bereits vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Damit rutschte der MSV auf Rang 16 ab.

Dagegen feierten die Gäste vor 14.836 Zuschauern in Duisburg nach zuletzt zwei Partien ohne Punktgewinn wieder ein Erfolgserlebnis. Lucas Röser (4. Minute), Baris Atik (45.+2) und Moussa Koné (54.) trafen am Sonntag zum verdienten Sieg. Den Ehrentreffer für Duisburg erzielte Cauly Oliveira Souza (66.). Nach den Niederlagen gegen Kiel (0:4), in Heidenheim (1:4) und gegen Hamburg (1:2) wirkten die Duisburger stark verunsichert und offenbarten von Beginn an große Abwehrschwächen. Das nutzten die Gäste konsequent aus. Röser traf per Kopf und Atik mit einem Fernschuss zur Pausenführung. Mit dem 3:0 durch Koné war die Partie entschieden. Der souveräne Erfolg der Sachsen geriet auch nach dem 1:3 nicht mehr in Gefahr.

