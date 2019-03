Duisburg gegen Köln wird am 10. April nachgeholt

Die wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgesagte Zweitligapartie zwischen dem MSV Duisburg und Tabellenführer 1. FC Köln wird am 10. April (18.30 Uhr) nachgeholt.

Fünf Tage später empfangen die Kölner im Montagabendspiel (20.30 Uhr) den Mitabsteiger und Verfolger Hamburger SV. Da am Karfreitag wegen der geltenden Feiertagsgesetzgebung keine Partien ausgetragen werden dürfen, gibt es am 30. Spieltag ausnahmsweise vier Spiele am Samstag und fünf Spiele am Sonntag. Das teilte die Deutsche Fußball Liga mit.

DFL-Mitteilung

Ansetzungen 2. Bundesliga Spieltage 29-34 und Relegation