Dürr über Doping-Arzt Mark S.: „Seriös, gewissenhaft“

3,5 Milliarden Euro zum Ausbau des Ganztags an Grundschulen will der Bund den Ländern geben. Denn ab 2025 sollen Grundschulkinder ein Recht auf Ganztagsbetreuung bekommen. Zunächst sollen nun 750 Millionen Euro fließen, rund 98 Millionen Euro davon nach Baden-Württemberg. Die entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern will der Südwesten aber als einziges Land nicht mitzeichnen. Was da los ist, und wie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Bund zum Einlenken bewegen will.