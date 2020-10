Düren vor Pokal-Hit: Erst Corona-Tests, dann Luxusbus-Reise

Das bisher größte Fußball-Abenteuer beginnt für Dürens Amateur-Kicker mit einer luxuriösen Fahrt im exklusiven Mannschaftsbus.

Dass der langjährige Partner des FC Bayern (MAN Truck & Bus) dem Pokal-Gegner aus der fünftklassigen Mittelrheinliga das in dessen Vereinsfarben Blau und Gelb designte und mit dem Clubmotto „Düren spüren“ verzierte Hightech-Gefährt für zehn Tage zur Verfügung stellt, findet auch Wolfgang Spelthahn großartig.

Selbst wenn der Präsident des 1. FC Düren erst am Mittwoch im eigenen Auto nachreist und nicht mit Spielern und Betreuern am Dienstag im 470 PS starken Gefährt auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt saß. „Unser Team ist bereits dreimal negativ auf Corona getestet worden und strikt von der übrigen Delegation getrennt. Da wollen wir nichts riskieren“, sagte Spelthahn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das überraschende Angebot habe man „gern angenommen“, sagte der 57 Jahre alte Clubchef. „Es ist eine tolle Aktion, der Bus ein absolutes Highlight. Leider ist der schöne Höhenflug am Freitag mit der Rückfahrt schon wieder vorbei“, ergänzte Spelthahn vor dem Pokal-Hit an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und Sport1) in der Allianz Arena.

Dass sich der Underdog beim wohl ohne zahlreiche Nationalspieler antretenden Cup-Verteidiger durchsetzt und als „Quintuple-Besieger“ nach Düren zurückkehrt, glaubt selbst Optimist Spelthahn nicht. „Für unsere Spieler ist es das Fußball-Erlebnis ihres Lebens“, betonte er und verriet schmunzelnd: „Mich hat es gefreut, dass der Mannschaftsrat mit mir vorher über die Siegprämien verhandeln wollte.“

Realistisch sei ein Sieg natürlich nicht: „Selbst wenn die Bayern mit Ersatzspielern antreten, ist der Kader so gut, dass unsere Chance eher gering ist. Intern haben wir gesagt, dass wir weniger als acht Gegentore kassieren wollen“, sagte der CDU-Politiker und Landrat des Kreises Düren in Anspielung auf die zuletzt deprimierenden Niederlagen des FC Barcelona (2:8) und des FC Schalke 04 (0:8) gegen die Münchner.

Ohnehin schlagen beim seit Kindsheitstagen glühenden Bayern-Fan, der vor Jahren Gründungsmitglied des größten Fanclubs der Münchner in der Euregio Maas-Rhein war, zwei Herzen in der Brust. Der Fanclub hat sogar vier Dauerkarten für Heimspiele des FC Bayern. „Aber ich kann ja nicht wie sonst bei einem Bayern-Tor im roten Trikot jubelnd im Viereck umherspringen“, so Spelthahn.

Wegen des engen Terminplans stieg der Champions-League-Sieger erst spät in die direkte Saisonvorbereitung ein. Deshalb war das Erstrunden-Pokalspiel gegen den Oberligisten aus der 92 000-Einwohner-Stadt am Nordrand der Eifel zwischen Aachen und Köln auf den 15. Oktober verschoben worden.

Gern hätten die ambitionierten Dürener, die in dieser Saison den Regionalliga-Aufstieg anpeilen, das größte Spiel ihrer jungen Vereinsgeschichte - der 1. FC Düren ist 2017 aus der Fusion mehrerer Clubs der Region hervorgegangen - auf der heimischen Platzanlage ausgetragen. Aber dort wird gerade gebaut, und wegen der Corona-Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften wäre eine Ausrichtung des Flutlichtspiels unmöglich gewesen. Laut Spelthahn war es von Anfang an klar, dass man das Heimrecht tauscht, obwohl man in München „leider auf die Unterstützung unserer Fans und der gesamten Region, die hinter uns steht“, verzichten müsse.

Immerhin ist das Highlight nicht nur bei Sky und Sport1 zu sehen, sondern wird für die Anhänger auch in einem Dürener Kino live übertragen. „Natürlich hätten wir gerne den großen FC Bayern bei uns gehabt. Es geht aber leider nicht, also freuen wir uns auf die Allianz Arena“, sagte Dürens Trainer Giuseppe Brunetto.

Er und sein Team hatten vor der Abreise am Dienstagmorgen um 7.00 Uhr noch die vierte Corona-Testreihe hinter sich gebracht. Die drei zuvor hatten ausschließlich negative Ergebnisse hervorgebracht. Positiv soll allein der Auftritt in München bleiben. Und wer weiß, vielleicht kann sich Düren bald sogar einen eigenen Bus leisten.

