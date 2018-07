DSV-Präsident Hörmann kandidiert für FIS-Council

München (dpa) - Der Präsident des Deutschen Ski-Verbandes, Alfons Hörmann, kandidiert für das Council des Ski-Weltverbandes FIS. Die Wahl findet am 3. Juni beim FIS-Kongress im türkischen Antalya statt.

Hörmann möchte den deutschen Part im FIS-Vorstand fortführen, den jahrelang der kürzlich verstorbene ehemalige DSV-Präsident Alfons Wagnerberger innehatte. Er kündigte an, seinen Posten als Vizepräsident Marketing im Biathlon-Weltverbandes IBU niederzulegen. Für die Hörmann-Nachfolge in der IBU will sich DSV-Generalsekretär Thomas Pfüller bewerben.