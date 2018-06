Dritter Ausfall: Isabell Werths Meisterschaftspferd verletzt

Isabell Werths Pferd Emilio ist der dritte Ausfall bei den deutschen Dressur-Meisterschaften am Wochenende in Balve. Der Wallach kann nach Angaben des Reitverbandes FN aus gesundheitlichen Gründen nicht eingesetzt werden.

Mit Emilio hatte die erfolgreichste Reiterin der Welt im Vorjahr die Titel im Grand Prix Special und in der Kür gewonnen. Werth hat mit Weihegold und Don Johnson allerdings zwei weitere Toppferde, mit denen sie im Sauerland reiten kann. Während der Woche waren bereits die Starts von Dorothee Schneiders Showtime und Kristina Bröring-Sprehes Desperados abgesagt worden.

Balve ist die erste von zwei WM-Sichtungen, die zweite ist beim CHIO in Aachen. Nach dem CHIO in sechs Wochen soll das Team für die WM in den USA nominiert werden. „Gott sei Dank ist bis Aachen und bis zur endgültigen Nominierung noch genügend Zeit“, sagte Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu. „Es stehen auch noch ein paar Turniere auf dem Programm.“

Deutscher Verband (FN)