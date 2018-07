Dritte Verkaufsphase startet: 1 Million WM-Karten

Kapstadt (dpa) - Einen Tag nach der Gruppenauslosung der Fußball- Weltmeisterschaft 2010 startet die nächste Ticket- Verkaufsphase. Eine Millionen Karten für das Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 in Südafrika kommen dabei bis zum 22. Januar auf den Markt.

„Es ist seit je die bei weitem wichtigste Verkaufsphase, da die Fans nun wissen, wer in den Gruppenspielen aufeinandertrifft“, sagte der deutsche WM-Berater Horst R. Schmidt, der am Kap als Vorsitzender des Ticket-Ausschusses fungiert. Zu kaufen sind dabei Tickets für alle 64 WM-Spiele.

Für die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sind zwölf Prozent der Eintrittskarten für jede Vorrunden-Partie reserviert. Diese können über die Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes bestellt werden. Dieses Kontingent steht jeder beteiligten Mannschaft zu. Alle anderen Tickets sind nur über die Internetseite des Weltverbandes FIFA zu beziehen.

Karten sind von 13 Euro in der günstigsten Kategorie, die allerdings nur von Südafrikanern zu beziehen ist, bis 105 Euro in der Vorrunde zu haben. Diese Preise steigern sich bis hin zum teuersten Finalticket, das rund 600 Euro kostet.

In den ersten beiden Verkaufsphasen waren 674 403 Tickets verkauft worden, was 90 Prozent des angebotenen Gesamtvolumens entspricht. Dabei gingen mit 361 582 Bestellungen der größte Teil an Südafrikaner (53,6 Prozent). Deutschland rangiert mit 25 112 Kartenwünschen hinter den USA (84 103 Bestellungen) und Großbritannien (48 388) auf Platz vier. Horst R. Schmidt geht davon aus, dass beim Turnier etwa 10 000 deutsche WM-Touristen in Südafrika sein werden. Jeder von ihnen wird im Durchschnitt vier Spiele besuchen. Die WM-Organisatoren hoffen auf insgesamt 450 000 ausländische WM-Besucher.