Dresdner Härte setzt sich durch

Unnötige Strafen, vermeidbare Gegentore, kein Glück im Abschluss – diese Niederlage hätte es wirklich nicht gebraucht: Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend die Tabellenführung in der DEL2 durch eine 2:3-Niederlage bei den mit Härte auftretenden Dresdner Eislöwen verloren. Unschöner Nebeneffekt: Nun kommt am Sonntag (18.30 Uhr) ausgerechnet der neue Spitzenreiter ESV Kaufbeuren, der die Löwen Frankfurt mit 6:3 abfertigte, zum Derby nach Oberschwaben.

Wie erwartet, traten die Towerstars die lange Reise nach Sachsen ohne ihren erkrankten Goldhelm Andreas Driendl an, dafür war nach längerer Pause der schmerzlich vermisste Pawel Dronia als siebter Verteidiger dabei. Der Defensive tat das ganz offensichtlich gut, denn nach 20 Minuten war Goalie Jonas Langmann noch ohne Gegentor – und das, obwohl Ravensburg vier Unterzahlsituationen zu überstehen hatte. Die beste Chance hatte Dresden allerdings bei zahlenmäßigem Gleichstand: Ganz allein aufs Ravensburger Tor zufahrend fand Timo Walther (7. Minute) in Langmann seinen Meister. Der Dresdner Goalie Marco Eisenhut leistete sich dagegen einen Blackout, als er hinter dem Tor den Puck vertändelte, der über Julian Kornelli und Olivier Hinse zu Tim Brunnhuber gelangte, der locker zum 0:1 (8.) einschob.

Wenn das Spiel auch nicht besonders hochklassig war, so war es doch ganz bestimmt eines für Eishockeyfans, die eine etwas härtere Spielweise lieben. Grenzwertige Checks an der Band, Scharmützel vor den Toren – beide Mannschaften schenkten sich nichts, wobei die Eislöwen eine entscheidende Spur aggressiver waren. Die Schiedsrichter ließen aber viel laufen. Hinse verpasste das zweite Tore (9.), danach vergaben Dresdens Harrison Reed und der Ravensburger Mathieu Pompei (je 17.) weitere Treffer. Etwas glücklich, dafür wieder in Unterzahl (David Zucker saß schon zum zweiten Mal in der Kühlbox), beendeten die Towerstars das erste Drittel mit einer knappen Führung.

Towerstars dominieren, Eislöwen treffen

So gut die Ravensburger Abwehr zuvor funktionierte, so schwach präsentierte sie sich im zweiten Drittel. Dabei sah es zehn Minuten lang sehr gut aus. Die Towerstars dominierten, erarbeiteten sich Chancen in Reihe, trafen sogar Latte (durch Robbie Czarnik) und Pfosten (durch Jakub Svoboda, beide in der 26. Minute), nur ein weiteres Tor wollte nicht fallen. Dafür brachte ein Doppelschlag der Eislöwen die Towerstars in weniger als einer Minute in Rückstand. Erst traf Nick Huard (29.), dann war Sebastian Zauner erfolgreich (30.). Und anschließend klappte auch das Powerplaykilling nicht mehr – Jordan Knackstedt erhöhte für Dresden auf 3:1 (34.). Den Spielverlauf stellten diese fünf Minuten völlig auf den Kopf.

Eine passende Antwort blieben die Ravensburger schuldig, obwohl Dresden weiterhin nicht gerade furchterregend spielstark wirkte, sondern allenfalls etwas härter in der Gangart war. Kurz vor der Pausensirene gab’s dann doch noch den nächsten Lattentreffer; dieses Mal zielte Pompei zu genau. So endeten die zweiten 20 Minuten genau gegensätzlich zu den ersten: unglücklich für die Towerstars. „Das zweite Drittel hat uns weh getan“, sagte Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger.

Harter Check an der Bande: Schwamberger bleibt liegen

Was eine etwas nachsichtigere Spielleitung der Schiedsrichter – neben Unterhaltung für die Zuschauer – auch auslösen kann, zeigte sich unschön Mitte des Schlussdrittels: Daniel Schwamberger blieb nach einem harten Bandencheck von Dennis Palka liegen, kam erst mit Unterstützung wieder hoch und fuhr auf wackeligen Beinen in die Kabine. Eine Strafe gab es für den Dresdner dafür nicht – es war nicht die erste Aktion, die seltsamerweise ungeahndet blieb. „Eishockey soll ja so sein. Macht doch Spaß“, kommentierte Dresdens Steven Rupprich die harte Gangart der Eislöwen.

Spielerisch hatten die letzten 20 Minuten noch weitere Pfostentreffer auf beiden Seiten zu bieten. Und immerhin ein Tor fiel auch noch: In einer Unterzahl schaffte David Zucker zweieinhalb Minuten vor dem Ende den 2:3-Anschlusstreffer. Eine doppelte Überzahl für Ravensburg – Langmann war vom Eis – blieb in den letzten Sekunden ungenutzt. „Es ist nichts reingegangen“, haderte Ehrenberger mit der Chancenverwertung.

So stand am Ende vor allem die Erkenntnis, dass sich Dresdner Härte durchsetzte – und mal wieder abschlussschwache Ravensburger die Tabellenführung verloren haben.