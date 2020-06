Dresdens Verteidiger Löwe für zwei Ligaspiele gesperrt

Verteidiger Chris Löwe vom Zweitligisten Dynamo Dresden ist nach seinem Platzverweis in der Partie beim SV Sandhausen für zwei Spiele gesperrt worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Der Tabellenletzte der zweiten Liga habe dem Urteil „wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung“ bereits zugestimmt. Löwe könnte somit erst am zweiten Spieltag der kommenden Saison wieder für die Sachsen auflaufen. Ob er auch in der 3. Liga für Dresden spielen würde, ließ er allerdings zuletzt offen.

Dresden steht einen Spieltag vor Schluss mit drei Punkten und 14 Toren Rückstand auf den Relegationsrang so gut wie sicher als Absteiger fest.

Homepage Dynamo Dresden

2. Liga bei bundesliga.de

Facebook Dynamo Dresden

Twitter Dynamo Dresden

Dynamo Dresden bei bundesliga.de