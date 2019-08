Dresden und Bielefeld drehen Spiele - Jahn mit Kantersieg

Dynamo Dresden hat am Samstag mit einer Aufholjagd eine Heimniederlage verhindert. Am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga drehte Dresden trotz Unterzahl gegen den FC St. Pauli einen 0:3-Rückstand und durfte am Ende beim 3:3 (1:3) noch einen Punkt bejubeln.

Auch Arminia Bielefeld holte beim 2:2 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Rückstand auf, verpasste durch das Remis aber den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Ein Auswärtssieg gelang dagegen Jahn Regensburg beim deutlichen 5:0 (2:0)-Erfolg gegen den weiterhin sieglosen Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden.

