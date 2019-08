Dresden-Fan nach Stadion-Sturz weiter im Krankenhaus

Nach seinem folgenschweren Sturz beim Zweitliga-Spiel gegen den SV Darmstadt 98 ist ein Fußballfan von Dynamo Dresden weiter in kritischem Zustand.

Der 36 Jahre alte Mann liege mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus, sein Zustand sei aber nicht akut lebensbedrohlich, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.

Wie einige andere Gästefans war der Mann laut einer Mitteilung des SV Darmstadt 98 während des Spiels unerlaubterweise auf einen Tribünenvorsprung geklettert und „hatte diesen trotz mehrfacher Ansprachen durch Sicherheitskräfte sowie Stadiondurchsagen nicht verlassen“. Nach Abpfiff war er dann abgestürzt. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei dokumentiere und rekonstruiere derzeit den Hergang, sagte die Sprecherin. Man gehe davon aus, dass bei dem Unfall Alkohol im Spiel gewesen sei. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht.

Die Arbeiten am Gästeblock auf der sich im Bau befindlichen Gegengeraden des Stadions waren erst in der Woche vor dem Spiel abgeschlossen worden. Am Freitag wurde der Bereich erstmals für Fans geöffnet. Zuvor sei er von den Behörden mit Blick auf die Sicherheit abgenommen worden, teilte Darmstadt 98 mit.

