Drei Super-Bowl-Gewinner wollen nicht zu Trump

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau ist wegen des Unwetters am Mittwochabend stundenlang im Einsatz gewesen. Am meisten betroffen vom plötzlich einsetzenden Starkregen war Moosheim. In anderen Ortschaften hingegen fiel kein einziger Tropfen vom Himmel. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

Kurz nach 20 Uhr am Mittwochabend rückte die Feuerwehr in das Wohngebiet Kessel aus, wo ein Keller mit Wasser voll gelaufen war. Es war der Anfang eines langen Abends in strömendem Regen.