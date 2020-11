Drei Corona-Fälle bei Österreichs Skispringern

Die österreichischen Skispringer Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald sowie Cheftrainer Andreas Widhölzl sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die beiden Sportler und der Coach befinden sich aktuell in Quarantäne, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) bekanntgab. Weltcup-Rekordsieger Schlierenzauer und Widhölzl hätten leichte Symptome.

Auch die anderen Sportler, die beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in Wisla dabei waren, haben sich isoliert. Sie alle werden bei der zweiten Weltcup-Station an diesem Wochenende im finnischen Ruka nicht dabei sein. Dort treten die Österreicher, die in Polen den Teamwettbewerb vor Deutschland gewonnen und durch Daniel Huber Platz drei im Einzel erreicht hatten, mit einer B-Mannschaft an. Als Sportler sollen Manuel Fettner, David Haagen, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Markus Schiffner und Marco Wörgötter den ÖSV vertreten.

„Wir prüfen gerade, ob jene Athleten, die weiterhin negativ auf das Virus getestet wurden und die keinerlei Symptome zeigen, zur dritten Weltcup-Station nach Russland reisen können“, sagte Mario Stecher, der Sportliche Leiter Skispringen und Nordische Kombination. „Die Entscheidung ist hier aber offen. In knapp drei Wochen steht die Skiflug-Weltmeisterschaft in Slowenien auf dem Programm, darauf liegt gegenwärtig unser Hauptaugenmerk.“

