Draisaitls Oilers stoppen gegen Minnesota Niederlagenserie

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge wieder einen Sieg verbucht.

Die Kanadier konnten sich mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gegen die Minnesota Wild durchsetzen. Der 23-jährige Draisaitl erzielte das zwischenzeitliche 3:1 in der 46. Minute. Es war sein 32. Treffer der laufenden Saison.

Landsmann Tobias Rieder blieb ohne Scorer-Punkt beim Auswärtserfolg. Mit 53 Zählern aus 54 Spielen liegt Edmonton weiterhin hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference. Der Rückstand des Teams auf den zweiten Wildcard-Platz beträgt aktuell zwei Punkte.

Nationaltorhüter Thomas Greiss und die New York Islanders gewannen gegen die New Jersey Devils mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Der 33-jährige Füssener überzeugte mit 30 Paraden. Der Landshuter Tom Kühnhackl stand erneut nicht im Aufgebot der New Yorker.

Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks feierten mit einem 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Vancouver Canucks den sechsten Sieg hintereinander. Der 23-jährige Kahun blieb ohne Zählbares.

Ohne Nationaltorhüter Philipp Grubauer mussten sich die Colorado Avalanche gegen Titelverteidiger Washington Capitals mit 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Der 27-jährige Rosenheimer kam nicht zum Einsatz.

Die Anaheim Ducks zogen ohne Korbinian Holzer bei den Ottawa Senators klar mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) den Kürzeren. Der 30-jährige Münchener verpasste sein zweites Spiel in Serie aus persönlichen Gründen.

Ex-Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings besiegten die Philadelphia Flyers mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen.

