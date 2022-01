Draisaitl zum dritten Mal im All-Star-Team der NHL

Leon Draisaitl ist als einziger deutscher Eishockey-Profi für das All-Star-Team der NHL ausgewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers ist einer von 36 Spielern, die am 4. und 5. Februar in Las Vegas in einem Mini-Turnier gegeneinander antreten sollen.

Durch Stimmen von Fans kommt noch ein weiterer Spieler pro Mannschaft hinzu. Keiner der weiteren deutschen Profis in der National Hockey League steht dafür zur Auswahl. Für den 26 Jahre alten Kölner Draisaitl ist es das dritte Mal, dass er zu den NHL-All-Stars zählt. Alex Owetschkin von den Washington Capitals hat mit acht Teilnahmen die meisten aller dieses Mal ausgewählten Profis.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-702784/2

