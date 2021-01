Draisaitl zu Nowitzki-Vergleich: „Auch für mich ein Vorbild“

NHL-Star Leon Draisaitl machen die Vergleiche mit Basketball-Ikone Dirk Nowitzki stolz.

„Aber ich bin mein eigener Typ und muss meinen eigenen Weg finden. In dem, was er erreicht hat, ist Dirk aber auch für mich ein Vorbild“, sagte der 25 Jahre alte Eishockey-Ausnahmestürmer der Edmonton Oilers der „Süddeutschen Zeitung“. Die Vergleiche mit dem früheren NBA-Profi würden ihn „auf keinen Fall“ nerven. Es sei „etwas ganz Besonderes, mit so einem Sportler wie Dirk verglichen zu werden“.

Vor dem Beginn der neuen NHL-Saison am 13. Januar hatte sich Draisaitl für einen Wechsel von Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun zu den Oilers ausgesprochen. Mit dem Stürmer hatte er einst schon in der Jugend bei den Adlern Mannheim zusammen gespielt. „Sagen wir so: Ich hatte meine Finger im Spiel“, sagte Draisaitl: „Letztlich ist das allein die Entscheidung des Managements und der Coaches. Aber ich bin gefragt worden und habe ein gutes Wort eingelegt.“ Kahuns Wechsel nach Edmonton war Anfang November bekannt geworden.

Draisaitl war am Ende der vergangenen Saison als erster Deutscher zum wertvollsten NHL-Spieler gewählt worden und wurde im Dezember zum „Sportler des Jahres“ gekürt. Diese Auszeichnung hatte Nowitzki als zuvor einziger Mannschaftssportler 2011 erhalten.

