Draisaitl verliert mit Edmonton - Kühnhackl trifft für N.Y.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL nach zuletzt drei Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Kanadier mussten sich am Dienstag (Ortszeit) gegen die Minnesota Wild mit 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) geschlagen geben.

Draisaitl (9. Minute) erzielte mit seinem siebten Saisontor die 1:0-Führung der Gastgeber. Der 23-jährige Kölner gab außerdem die Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:2 durch Alex Chiasson (34.). Mitspieler Tobias Rieder blieb ohne Punkte. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte Mikael Granlund (55.).

Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl verbuchte im Spiel gegen seinen Ex-Klub den ersten Scorerpunkt für die New York Islanders. Der 26-jährige Landshuter (50.) erzielte gegen die Pittsburgh Penguins den Treffer zum 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)-Endstand. Nationaltorhüter Thomas Greiss kam beim Auswärtserfolg der Islanders nicht zum Einsatz. Für die New Yorker war es der dritte Sieg in Serie.

