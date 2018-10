Draisaitl trifft doppelt bei Edmonton-Sieg gegen Nashville

Von Schwäbische Zeitung

Es ist 9 Uhr, rund um die vier Operationssäle im Alb-Donau-Klinikum Ehingen läuft alles wie gewohnt – doch was heißt das in einem Bereich, an den sich die Patienten nach ihrem Aufenthalt in aller Regel nicht mehr erinnern können? Im Saal 1 wird einem Patienten ein neues Knie eingesetzt. Direkt daneben findet im Saal 2 ein Kaiserschnitt statt. Im dritten OP-Saal wird eine Arthroskopie an der Schulter gemacht und im Saal 4 erfolgt eine Wirbelsäulenoperation.