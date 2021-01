Draisaitl traut Edmonton Stanley-Cup-Sieg zu

Vor dem Start in die neue NHL-Saison traut Leon Draisaitl seinen Edmonton Oilers die Meisterschaft in der stärksten Eishockey-Liga der Welt zu.

„Ich glaube, dass man jedes Jahr die Chance hat oder es anstrebt, den Stanley Cup zu gewinnen. Wir haben dieses Jahr eine gute Chance. Aber wir müssen es halt erst mal aufs Eis bringen und uns als Team finden, und das am besten so schnell wie möglich“, sagte der 25 Jahre alte Kölner in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, dass wir uns verstärkt haben über den Sommer und auf dem Papier auf jeden Fall eine bessere Mannschaft haben.“

Einer der Zugänge für die Oilers, die in der vergangenen Saison überraschend schon in der Qualifikation für die Playoffs an den Chicago Blackhawks gescheitert waren, ist Draisaitls Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun. „Er ist ein sehr schlauer Spieler mit sehr großem Eishockey-Verständnis. Ich bin mir sicher, dass er uns sehr weiterhelfen wird“, sagte Draisaitl.

Wegen der Corona-Pandemie hat die NHL ihre Regeln angepasst und die Mannschaften in vier Divisionen aufgeteilt. Alle Teams aus Kanada spielen in der Hauptrunde ausschließlich gegen andere Mannschaften aus dem Nachbarland der USA. „Die kanadische Division ist insgesamt sehr stark und ausgeglichen, alle Mannschaften haben eine echte Chance die Playoffs zu erreichen“, sagte Draisaitl. „Natürlich hoffe ich, dass wir am Ende ganz oben stehen.“

