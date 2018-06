dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Borussia Dortmund: Mats Hummels will zu Bayern wechseln

Dortmund (dpa) - Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat Borussia Dortmund um die Freigabe für einen Wechsel zum FC Bayern München gebeten. Dies teilte der börsennotierte Bundesligist am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Hummels wolle zur kommenden Saison zum deutschen Rekordmeister wechseln. Der Vertrag des Abwehrspielers beim BVB läuft noch bis 2017. Die Dortmunder machten ihre Zustimmung von einer Einigung über die Ablösesumme abhängig. Die Bayern müssten dem BVB „ein dem außerordentlichen fußballerischen und sonstigen Stellenwert des Spielers entsprechendes, äußerst werthaltiges Angebot unterbreiten“, hieß es in der Mitteilung. Bislang habe der Bundesliga-Tabellenführer noch kein Angebot eingereicht.

Klopp muss mit Liverpool um Finale bangen - 0:1 in Villarreal

Villarreal/Lwiw (dpa) - Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool um den den Einzug in das Europa-League-Finale bangen. Die Reds verloren am Donnerstagabend beim FC Villarreal 0:1 (0:0). Das Siegtor für die Spanier erzielte Adrián López erst in der Nachspielzeit. Liverpool kann aber mit einem Sieg vor eigenem Publikum an der Anfield Road in einer Woche das erhoffte Endspiel doch noch perfekt machen. Villarreal hatte zuvor Bayer Leverkusen ausgeschaltet. Im zweiten Halbfinal-Hinspiel trennten sich Schalke-Bezwinger Schachtjor Donezk und Titelverteidiger FC Sevilla 2:2 (2:1). Die Rückspiele stehen am kommenden Donnerstag an, das Finale findet am 18. Mai in Basel statt.

Kein Karriereende: Ex-Nationalspieler Fritz spielt bei Werder weiter

Bremen (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Clemens Fritz beendet im Sommer doch nicht wie angekündigt seine Profikarriere. Das kündigte der 35 Jahre alte Kapitän des SV Werder Bremen überraschend am Donnerstagabend an. „Ich bin so weit, dass ich sage: Ich kann nach so einer Saison den Verein nicht verlassen“, sagte Fritz in einem Interview auf der Bremer Vereinshomepage. Der Rücktritt vom Rücktritt solle auch bei einem Abstieg des Tabellen-16. der Bundesliga Bestand haben. Der Bremer Abwehrspieler bestritt 22 Partien für die Nationalmannschaft, in denen er zwei Tore erzielte.

Gericht kippt Darmstadt-Verbot für Frankfurt-Fans

Darmstadt (dpa) - Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat das Aufenthaltsverbot für Fans von Eintracht Frankfurt in der Darmstädter Innenstadt gekippt. Man habe die aufschiebende Wirkung von Widersprüchen gegen die Verfügung der Stadt Darmstadt wieder hergestellt, teilte das Gericht am Donnerstagabend mit. Die Stadt Darmstadt hatte am Mittwoch Fans von Eintracht Frankfurt für die Zeit vom Freitagabend bis Sonntagmorgen den Aufenthalt in der Darmstädter Innenstadt untersagt. Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel erhoben werden.

Berlin Volleys vor nächstem Meistertitel - 3:2 in Friedrichshafen

Friedrichshafen (dpa) - Die Berlin Volleys sind nur noch einen Sieg von deutschem Meistertitel entfernt, der VfB Friedrichshafen erlitt im Kampf um die 14. nationalen Meisterschaft unter seinem zum Saisonende scheidenden Trainer Stelian Moculescu einen herben Rückschlag. Der deutsche Volleyball-Rekordmeister verlor am Donnerstagabend die hochklassige zweite Playoff-Finalpartie mit 2:3 (25:13, 21:25, 23:25, 25:18, 17:19). Damit steht es in der Serie „Best of five“ zwischen den beiden Top-Teams 0:2. Berlin hatte die erste Begegnung zu Hause mit 3:1 gewonnen und kann nun im dritten Duell erneut in eigener Halle am Sonntag alles klar machen.

Trabzonspor suspendiert Ex-Nationalspieler Marko Marin

Trabzon (dpa) - Deutschlands früherer Fußball-Nationalspieler Marko Marin ist bei Trabzonspor aus dem Kader verbannt worden. Gemeinsam mit fünf Mitspielern dürfe Marin wegen „unzureichender Leistung“ nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen, gab der Schwarzmeerclub aus der ersten türkischen Liga auf seiner Webseite bekannt. Neben Marin wurden die Profis Erkan Zengin, Luis Pedro Cavanda, Özer Hurmaci, Sefa Yilmaz und Fatih Atik ebenfalls suspendiert. Der 27-jährige Marin war zu Saisonbeginn vom FC Chelsea ausgeliehen worden. Er war 2012 zum englischen Topclub gewechselt und danach bereits mehrfach auf Leihbasis abgegeben worden.

WM-Teilnahme von NHL-Profi Holzer noch offen

Oberhausen (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm rechnet mit einer schnellen Entscheidung über die WM-Teilnahme von NHL-Verteidiger Korbinian Holzer. „Wir werden mit Sicherheit heute oder morgen noch mal Kontakt haben und dann wird man sehen, ob er zur Verfügung steht“, sagte Sturm am Donnerstag in Oberhausen. „Er freut sich immer für die Nationalmannschaft zu spielen, aber ich kenne jetzt momentan seine Situation nicht.“ Der 28-Jährige von den Anaheim Ducks wäre nach Christian Ehrhoff, Leon Draisaitl und Tobias Rieder der vierte NHL-Profi im Aufgebot für die Weltmeisterschaft vom 6. bis 22. Mai in Russland.

Kohlschreiber gewinnt deutsches Tennis-Duell in München klar

München (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in München durch einen klaren Sieg über Landsmann Florian Mayer das Viertelfinale erreicht. Der derzeit beste deutsche Tennisprofi gewann am Donnerstag in 1:07 Stunden mit 6:3, 6:2. In der Runde der besten Acht trifft der Augsburger, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, auf Juan Martin del Potro, der gegen Jan-Lennard Struff gewann. Vor Kohlschreiber war schon der Hamburger Alexander Zverev durch einen Sieg gegen den Tschechen Lukas Rosol in das Viertelfinale eingezogen.