dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Sportgerichtshof CAS kündigt Urteil im Fall Platini für Freitag an

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird an diesem Freitag gegen 10.00 Uhr sein Urteil im Fall des suspendierten UEFA-Chefs Michel Platini bekanntgeben. Das teilte der CAS am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hatte den Präsidenten des europäischen Dachverbandes (UEFA) am 7. Oktober für 90 Tage gesperrt. Hintergrund ist eine dubiose Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken im Jahr 2011 durch den ebenfalls suspendierten FIFA-Boss Joseph Blatter an Platini. Der 60 Jahre alte Franzose war am Dienstag vor dem Gericht in Lausanne erschienen.

Medien: Kein Wechsel von Weltmeister Großkreutz zum Klopp-Team

Liverpool (dpa) - Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz von Galatasaray Istanbul wechselt laut der Zeitung „Liverpool Echo“ nicht zu Jürgen Klopps FC Liverpool. Zuvor meldeten türkische Zeitungen, dass der Mittelfeldspieler kurz vor einem Transfer zum Verein seines ehemaligen Dortmunder Trainers stehe. Großkreutz möchte den türkischen Rekordmeister im Winter wieder verlassen, ohne ein einziges Pflichtspiel für den Club gemacht zu haben. Der Spieler war im vergangenen Sommer kurz vor Ende der Transferperiode von Borussia Dortmund zu Galatasaray gewechselt.

Skandalwelle im Sport: IOC fordert Verbände zu Sofortmaßnahmen auf

Lausanne (dpa) - Angesichts der jüngsten Korruptions- und Dopingskandale hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) alle Sportorganisationen zu Sofortmaßnahmen aufgefordert. Prinzipien der guten Verbandsführung mit transparenten und demokratischen Entscheidungsprozessen sowie einer Finanzprüfung nach internationalen Standards sollten bereits im kommenden Jahr umgesetzt werden. Dabei wird auch das IOC seine eigene Verbandsführung sowie die Geldflüsse an die Sportverbände, nationale Olympische Komitees und Organisationen von einem unabhängigen Gremium überprüfen lassen.

Darmstadt-Coach Schuster dementiert: Kein Kontakt zum VfB Stuttgart

Darmstadt (dpa) - Trainer Dirk Schuster vom Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 ist Spekulationen über einen Wechsel zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart entgegengetreten. „Ich kann versichern, dass ich weder direkt noch über Mittelsmänner Kontakt zum VfB Stuttgart hatte“, sagte der 47 Jahre alte Coach am Donnerstag und fügte an: „Wir werden alles daran setzen, dass wir nächstes Jahr im Mai hier wieder gemeinsam feiern können.“ Die „Stuttgarter Zeitung“ (Donnerstag) hatte berichtet, dass der momentan interimsweise von Jürgen Kramny betreute VfB eine andere Dauerlösung sucht und deswegen ein Auge auf Schuster geworfen habe.

Verletzte vor Europa-League-Spiel Neapel gegen Legia Warschau

Rom (dpa) - Vor dem Europa-League-Spiel des SSC Neapel gegen Legia Warschau am Donnerstag ist es in verschiedenen Teilen Neapels zu Zusammenstößen zwischen Anhängern beider Teams gekommen. Neun Polizisten und mehrere Fußballfans seien dabei am Mittwochabend verletzt worden, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Je sieben polnische und italienische Fans wurden festgenommen, außerdem auch zwei Bulgaren, die sich unter die Tifosi gemischt hatten. Polnische Fans zündeten laut den Berichten auch ein Auto an und verprügelten einen der Insassen.

Norweger Hareide wird neuer Fußball-Nationaltrainer Dänemarks

Kopenhagen (dpa) - Der Norweger Åge Hareide wird neuer dänischer Nationaltrainer. Der 62-Jährige tritt die Nachfolge von Morten Olsen an, teilte der dänische Fußballverband am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit. Der Trainer, der vor kurzem seinen Job bei Malmö FF gekündigt hatte, bekomme einen Zweijahresvertrag mit der Option auf weitere zwei Jahre. Das Ziel sei die Weltmeisterschaft 2018, sagte Hareide.

Biathlon-Weltcup: Bischl rückt für Peiffer nach

Hochfilzen (dpa) - Matthias Bischl steht vor seinem Debüt im Biathlon-Weltcup. Der 27-Jährige wurde für die Rennen in Hochfilzen als Ersatz für Arnd Peiffer nominiert. Der ehemalige Sprint-Weltmeister hatte seine Teilnahme wegen einer Erkältung absagen müssen. Der Skijäger vom SV Söchering hatte sich bei einem Sprint-Wettkampf im schwedischen Idre als Dritter erstmals im IBU-Cup einen Einzel-Podestplatz geholt.

Golfer Kaymer mit gutem Auftakt in Thailand

Bangkok (dpa) - Martin Kaymer ist gut in die Thailand Golf Championship gestartet. Der zweimalige Majorsieger spielte zum Auftakt des Asian Tour Events in Bangkok eine 68er Runde auf dem Par-72-Platz. Damit lag der 30-Jährige aus Mettmann auf dem geteilten siebten Rang. Im Vorjahr war er Zweiter geworden. Die Führung bei dem mit einer Million Euro dotierten Wettbewerb im Amata Spring Country Club übernahm der Waliser Jamie Donaldson mit 63 Schlägen. Kaymer beendet das Golfjahr mit dem Turnier in Thailand und legt danach eine mehrwöchige Pause ein.

Nowitzkis Mavs verlieren NBA-Heimspiel gegen Schröders Hawks

Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat das deutsche Basketball-Duell in der NBA gegen Dennis Schröder verloren. Seine Dallas Mavericks unterlagen am Mittwoch (Ortszeit) im Heimspiel den Atlanta Hawks mit 95:98. Nowitzki erzielte 13 Punkte, Schröder kam auf elf. Nowitzkis Teamkollege Deron Williams vergab mit der Schlusssirene für Dallas die Chance zum Ausgleich, sein Drei-Punkte-Wurf sprang von der Ringkante. Durch den zweiten Erfolg nacheinander ist Atlanta mit 14 Siegen und neun Niederlage Vierter der Eastern Conference, Dallas (13:10 Siege) fiel im Westen auf Platz sechs zurück.