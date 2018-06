dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Trotz Terror-Befürchtungen: Mehrheit der Fans für EM in Frankreich

Berlin (dpa) - Trotz großer Befürchtungen, dass es bei der Fußball-EM im kommenden Sommer in Frankreich erneut Terroranschläge geben könnte, ist eine klare Mehrheit der Bundesbürger und Fans für die Austragung des Turniers in Deutschlands Nachbarland. 72 Prozent der Befragten sind nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov dafür, auch nach den Ereignissen vom 13. November 2015 die Europameisterschaft wie geplant in Frankreich auszutragen. 14 Prozent sind dagegen. Weitere 14 Prozent wollten sich nicht festlegen oder keine Angaben machen. Die EM-Endrunde 2016 wird erstmals mit der Rekordzahl von 24 Nationen stattfinden. Am Samstag werden in Paris die Gruppen ausgelost.

Optimismus steigt: 26 Prozent der Deutschen glauben an EM-Titel

Berlin (dpa) - Der Optimismus steigt, dass Deutschland nach dem WM-Triumph 2014 im nächsten Jahr auch Fußball-Europameister werden kann. 26 Prozent der Bundesbürger glauben nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an einen Triumph des Teams von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer 2016 in Frankreich. Vor neun Monaten hatten auf die Frage, ob Deutschland 2016 Fußball-Europameister wird, nur 13 Prozent mit „ja“ geantwortet. Vor der Gruppenauslosung am Samstag in Paris glaubt jeder vierte Befragte an den vierten EM-Triumph einer deutschen Mannschaft. 45 Prozent der Bundesbürger rechnen nicht mit einem weiteren Erfolg. 29 Prozent wollten sich nicht festlegen oder keine Angaben machen.

IBF erkennt Klitschko-Bezwinger Fury WM-Titel ab

Hamburg (dpa) - Klitschko-Bezwinger Tyson Fury ist der Titel des Verbandes International Boxing Federation (IBF) entzogen worden. Als Grund nannte der Weltverband die Weigerung Furys, den IBF-Titel gegen den an Nummer eins geführten Ukrainer Wjatscheslaw Glaskow zu verteidigen. Fury zieht einen lukrativeren Rückkampf gegen Wladimir Klitschko im Frühjahr 2016 vor. Zudem ermittelt die britische Polizei gegen den Boxer wegen des Vorwurfs der Homophobie. Fury hatte gefordert, Homosexualität müsse ebenso verboten werden wie Pädophilie.

FC Bayern will sich „demnächst“ Gedanken über Alonso-Zukunft machen

München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge will zeitnah die Zukunft von Xabi Alonso beim Fußball-Rekordmeister FC Bayern besprechen. „Wir werden uns über das Thema demnächst konkret Gedanken machen und dann mit Xabi und seinem Berater entsprechende Gespräche führen. An den Gerüchten, er würde den Abschied planen, ist überhaupt nichts dran“, sagte der Vorstandschef der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Alle Spieler, die wir halten möchten, versuchen wir auch zu halten. Ich hatte zuletzt ein Gespräch mit Xabi. Er fühlt sich mit seiner Familie außerordentlich wohl beim FC Bayern wie auch in der Stadt München.“ Mittelfeldstratege Alonso ist die einzige Stammkraft bei den Münchnern, deren Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft.

Schalke ohne Aogo und Goretzka zum Europa-League-Spiel in Tripoli

Tripoli (dpa) - Der FC Schalke 04 muss im letzten Europa-League-Gruppenspiel bei Asteras Tripolis ohne Dennis Aogo und Leon Goretzka auskommen. Beide Fußball-Profis traten am Mittwoch die Reise der Königsblauen nach Griechenland nicht mit an. Linksverteidiger Aogo leidet unter Achillessehnenproblemen, Goretzka soll wegen der zuletzt hohen Belastung in der Partie am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) geschont werden. „Leon hat unheimlich viele Spiele gemacht. Bei ihm ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Schalke-Manager Horst Heldt vor dem Abflug in Düsseldorf.

Biathlon-Weltcup: Dahlmeier zurück - Peiffer fällt wegen Erkältung

Hochfilzen (dpa) - Mit Staffelweltmeisterin Laura Dahlmeier, aber ohne Arnd Peiffer starten die deutschen Biathleten beim zweiten Saison-Weltcup in Hochfilzen. Dahlmeier, die beim Auftakt in Östersund aus gesundheitlichen Gründen noch fehlte, kehrt nun zurück. „Ich hoffe, die Kraft reicht für zwei gute Rennen. Auf alle Fälle freue ich mich, dass die Weltcupsaison jetzt auch für mich losgeht“, erklärte die 22-Jährige in einer Verbandsmitteilung vom Mittwoch. Neben dem Sprint stehen im österreichischen Pillerseetal noch die Verfolgung und die ersten Staffeln auf dem Wettkampf-Programm. Der zweimalige Östersund-Zweite Peiffer musste derweil wegen einer Erkältung seinen Start in Österreich absagen.

Kerber richtet Fokus auf Grand Slams: „Weniger kleine Turniere“

Kiel (dpa) - Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber will den Fokus verstärkt auf die wichtigen Tennis-Veranstaltungen legen und ihren Turnier-Plan deshalb anpassen. „Ich will bei den großen Turnieren angreifen, da soll es endlich krachen!“, sagte die Kielerin im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). „Die nächsten zwei, drei Jahre sind die Jahre, in denen ich was reißen möchte. Ich werde daher 2016 weniger kleine Turniere spielen.“ Kerber gewann in diesem Jahr in Charleston, Stuttgart, Birmingham und Stanford. Bei den vier Grand-Slam-Turnieren scheiterte die 27-Jährige aber jeweils vorzeitig und kam nicht über die dritte Runde hinaus.

Federer und Trainer Edberg trennen sich - Ljubicic übernimmt

Zürich (dpa) - Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Roger Federer und sein schwedischer Trainer Stefan Edberg haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der Schweizer teilte am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebook-Seite mit, dass Edberg nach „2 sehr erfolgreichen Jahren“ sein Team verlassen werde. Edberg hatte 2013 als zweiter Coach neben Severin Lüthi die Betreuung übernommen. Ursprünglich sollte das Engagement nur ein Jahr laufen. Edberg wird durch den 36 Jahre alten ehemaligen Weltklassespieler Ivan Ljubicic aus Kroatien ersetzt. Lüthi bleibt Federers Haupttrainer. Mit der Zusammenarbeit mit Edberg sei für ihn „ein Traum wahr geworden“, schrieb Federer, der den sechsmaligen Grand-Slam-Sieger als „sein Kindheitsidol“ bezeichnete.

Heidemann auf Kandidatenliste für IOC-Athletenkommission

Lausanne (dpa) - Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann kandidiert für einen Sitz in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und könnte dort die Nachfolge von Claudia Bokel antreten. Die 32 Jahre alte Degenfechterin aus Leverkusen steht auf einer Liste von 24 Sportlern, die sich um vier freie Plätze bewerben. Die Wahl findet während der Olympischen Spiele im August 2016 in Rio de Janeiro statt. Das teilte das IOC auf seiner Exekutivsitzung am Mittwoch in Lausanne mit. Zu den weiteren Kandidaten zählt Stabhochsprung-Weltrekordlerin Jelena Issinbajewa.