dpa-Nachrichtenüberblick Sport

SC Freiburg verpasst Tabellenführung nach 1:1 bei RB Leipzig

Leipzig (dpa) - Erstliga-Absteiger SC Freiburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim Aufstiegsfavoriten RB Leipzig kamen die Breisgauer am Donnerstagabend zu einem 1:1 (1:0). Torjäger Nils Petersen (29.) brachte die Gäste am 8. Spieltag mit seinem achten Saisontreffer in Führung, ehe Davie Selke (47.) vor 25 869 Zuschauern ausglich. Die Freiburger haben mit 17 Zählern einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter VfL Bochum. Leipzig ist nach dem vierten Unentschieden der Saison Tabellen-Sechster.

FIFA gewährt Staatsanwaltschaft Einsicht in Valcke-Mails

Zürich (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA gewährt der Staatsanwaltschaft der Schweiz Einblick in die E-Mails des suspendierten Weltverband-Generalsekretärs Jérôme Valcke. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Zunächst hatte die Behörde noch erklärt, dass die FIFA dies nur ermöglichen werde, „wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind“. Valcke war am 17. September vom Weltverband von seinen Aufgaben entbunden worden, nachdem in Medien Korruptionsvorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit der Vergabe von Ticket-Kontingenten laut geworden waren. Valcke hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Kohlschreiber bei Tennisturnier in Metz im Viertelfinale

Metz (dpa) - Die deutsche Nummer eins Philipp Kohlschreiber ist ohne Mühe ins Viertelfinale des ATP-Tennisturniers im französischen Metz eingezogen. Der Augsburger gewann am Donnerstag in nur 67 Minuten 6:3, 6:3 gegen den Italiener Paolo Lorenzi. In der Runde der besten Acht bei der mit 494 310 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft Kohlschreiber nun auf den topgesetzten Stan Wawrinka, der gegen Dustin Brown (Winsen/Aller) glücklich mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) gewann.

Liebers Fünfter nach Kurzprogramm bei Nebelhorn Trophy

Oberstdorf (dpa) - Eiskunstläufer Peter Liebers ist am Donnerstag mit Platz fünf im Kurzprogramm bei der Nebelhorn Trophy in die Saison gestartet. Der Olympia-Achte aus Berlin stolperte nur beim dreifachen Axel und erreichte 73,33 Punkte. Alexander Bjelde und der deutsche Meister Franz Streubel (beide Oberstdorf) rangieren vor der Kür am Freitag mit Abstand auf den Plätzen 12 und 13. In Führung ging der US-Amerikaner Max Aaron mit 83,46 Punkten.

Golfer Langer mit starkem Auftakt bei European Open in Bad Griesbach

Bad Griesbach (dpa) - Golf-Routinier Bernhard Langer ist gut in die Porsche European Open gestartet. Der 58-Jährige aus Anhausen spielte am Donnerstag eine 66er Runde im Golf Resort Bad Griesbach und lag damit wie der Münchner Florian Fritsch auf dem geteilten siebten Rang. Der zweimalige Masters-Sieger war eigens für die Turnierpremiere aus seiner Wahlheimat Florida nach Bayern gereist. Die Führung in Bad Griesbach übernahmen der Franzose Benjamin Herbert und Bernd Wiesberger aus Österreich mit jeweils 64 Schlägen.

Deutsche Springreiter erreichen entscheidende Final-Runde

Barcelona (dpa) - Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis-Finale die entscheidende Runde erreicht. Das Quartett von Bundestrainer Otto Becker belegte am Donnerstag in Barcelona in der ersten Wertungsprüfung den zweiten Platz und qualifizierte sich für das Finale der besten acht Teams am Samstag (21.00 Uhr). Das deutsche Team um Routinier Ludger Beerbaum hatte die direkte Qualifikation für das Final-Turnier verpasst und durfte nur als Nachrücker nach Barcelona reisen.