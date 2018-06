dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Real Madrid verliert Halbfinal-Hinspiel bei Juve mit 1:2

Turin (dpa) - Real Madrid hat seine Chance auf die erste erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League gewahrt. Die Königlichen und Fußball-Weltmeister Toni Kroos erreichten mit dem 1:2 (1:1) im Halbfinal-Hinspiel bei Juventus Turin eine ordentliche Ausgangslage. Für den Einzug ins Finale von Berlin brauchen die Königlichen am 13. Mai im Rückspiel aber eine Leistungssteigerung. Alvaro Morata erzielte in der neunten Minute die Führung für Juve, Cristiano Ronaldo (27.) traf mit seinem 76. Königsklassen-Treffer zum Ausgleich und eroberte die alleinige Führung in der ewigen Torschützenliste. Carlos Tevez (58./Foulelfmeter) sorgte für den verdienten Juve-Sieg.

Eishockey-Team verliert erneut: Bittere 0:1-WM-Pleite gegen Schweiz

Prag (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in Tschechien die nächste Pleite kassiert. Mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen die Schweiz unterlag das Team von Bundestrainer Pat Cortina am Dienstag in Prag. Im Vergleich zum verheerenden 0:10 am Sonntag gegen Kanada zeigte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) allerdings klar verbessert. Vor allem die kämpferische Einstellung stimmte. Das Siegtor der Schweizer schoss Denis Hollenstein (53. Minute). Die Chancen auf die erste Viertelfinalteilnahme seit 2011 sind nach der zweiten Niederlage im dritten WM-Spiel nun auf ein Minimum gesunken. Nächster Gegner ist am Donnerstag Schweden.

Firmino und Luiz Gustavo im Brasilien-Kader für Copa América

Rio de Janeiro (dpa) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien fährt mit zwei Bundesliga-Profis zur Südamerikameisterschaft nach Chile. Für die Copa América stehen der Hoffenheimer Roberto Firmino und der Wolfsburger Luiz Gustavo auf der Liste von Nationalcoach Carlos Dunga. Insgesamt nominierte Dunga am Dienstag in Rio 23 Spieler, darunter Top-Stars wie Neymar (Barcelona), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) und den bei Santos spielenden Robinho. Im Gegensatz zur Heim-WM 2014 fehlt Bayern Münchens Verteidiger Dante im Aufgebot.

Kohlschreiber kommt in Madrid weiter - Nun erneutes Duell mit Murray

Madrid (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim Masters-Turnier in Madrid locker in die zweite Runde eingezogen. Der Augsburger besiegte am Dienstag im mit 4,19 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier den kolumbianischen Qualifikant Alejandro Falla mit 6:1, 6:4. Die Nummer 24 der Welt benötigte für den Zwei-Satzerfolg gegen den 118. der Weltrangliste aus Bogota knapp 59 Minuten. In der Runde der besten 32 trifft Kohlschreiber auf den an Nummer zwei gesetzten Andy Murray. Am Montag hatte der 31 Jahre alte Kohlschreiber bereits das Finale des ATP-Turniers von München gegen den schottischen Weltranglisten-Dritten verloren.

Görges scheitert als letzte deutsche Tennisspielerin in Madrid

Madrid (dpa) - Julia Görges ist als letzte deutsche Starterin beim Tennis-Turnier in Madrid ausgeschieden. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe verlor am Dienstagabend in der zweiten Runde gegen die an Nummer zehn gesetzte Spanierin Carla Suárez Navarro mit 3:6, 5:7. Bei der mit 4,19 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung hatte zuvor Andrea Petkovic ihre Partie gegen die Rumänin Irina Begu wegen einer Magen-Darm-Erkrankung absagen müssen. In der ersten Runde waren Angelique Kerber und Mona Barthel gescheitert.