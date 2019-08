DOSB zieht positive Halbzeit-Bilanz der Finals in Berlin

Der Deutsche Olympische Sportbund hat den ersten Tag der Finals in Berlin als gelungen bewertet.

„Die Halbzeit-Bilanz der Finals fällt sehr positiv aus“, hieß es in einer Mitteilung des DOSB am Sonntag. „Der Wert der Deutschen Meisterschaften in den verschiedenen Sportarten wird durch eine tolle Stimmung an den Strecken und im Stadion und die erkennbare Freude der Athletinnen und Athleten am Wettkampf erheblich erhöht.“

An den Meistertiteln bei den zehn Titelkämpfen an der Spree würden sich die Sportler ein Leben lang erinnern. „Berlin hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass es auch die Sporthauptstadt Deutschlands ist“, hieß es weiter, „und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF produzieren und transportieren Bilder, wie man sich das aus Sicht von Sportdeutschland nicht schöner wünschen kann“.

Auch Patrick Lange hat das Konzept der Finals in Berlin in höchsten Tönen gelobt. Er finde es „mega-mega-gut“, sagte der 32 Jahre alte Langstrecken-Triathlet in einem Interview der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Bei den Finals werden in zehn Sportarten in der Hauptstadt die deutschen Meisterschaften ausgetragen.

„Ich glaube, dies ist die einzige Chance, wenigstens für ein Wochenende dem Fußball ein bisschen das Wasser abzugraben und Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen“, sagte Lange. „Die Zuschauer können sich Inspiration holen, können sich ausprobieren - ich bin echt ein Fan dieser Idee.“

Bei den Finals in Berlin sind rund 3300 Athleten dabei. 202 deutsche Meister werden an insgesamt acht Wettkampfstätten gekürt.

