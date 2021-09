Dortmund gegen Union Berlin ohne verletzten Julian Brandt

Borussia Dortmund muss in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin ohne Julian Brandt auskommen.

„Er hat eine Muskelverletzung und wird eine gewisse Zeit fehlen“, erklärte BVB-Chefcoach Marco Rose. Rose geht davon aus, dass er bis zu zwei Wochen ohne den Offensivspieler planen muss. Beim 2:1-Sieg der Dortmunder am Mittwoch in der Champions League bei Besiktas Istanbul war Brandt nach der ersten Hälfte ausgewechselt worden.

Ob Thorgan Hazard, der nach der Sprunggelenks-Verletzung auch in Istanbul pausiert hat, in den Kader zurückkehrt, will Rose nach dem Abschlusstraining am Samstag entscheiden. „Wir müssen schauen, ob es für Sonntag reicht.“ Bei Mats Hummels ist Rose nach dessen auskurierten Patellasehnen-Problemen zuversichtlich, dass der Abwehrchef dabei ist. „Wir haben einen guten Kader und werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken“, sagte der Trainer.

Acht Tage nach dem 4:3-Sieg in Leverkusen und dem Rückenwind aus der bislang erfolgreichen Woche will der BVB seine Position in der Tabellen-Spitzengruppe festigen. Bezüglich der bisherigen spielerischen Entwicklung sieht Rose, der zum Saisonbeginn von Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt, seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Ich glaube, dass wir Schritte nach vorne machen, hier und da aber auch Schritte zurück. Es geht darum, in der Entwicklung zu akzeptieren, dass man irgendwann einen kleinen Schritt zurückmachen muss, um dorthin zu kommen, wo man hin will“, meinte der 45-Jährige.

