Doppelspieler Krawietz mit Sieg zum Abschluss der ATP Finals

Der bereits ausgeschiedene Doppelspieler Kevin Krawietz hat seine dritte Teilnahme an den ATP Finals mit einem Sieg beendet.

Mit seinem Partner Horia Tecau bezwang der Coburger in Turin im dritten Gruppenspiel den Spanier Marcel Granollers und Horacio Zeballos aus Argentinien 6:3, 6:7 (1:7), 10:6. Die Entscheidung fiel im Match-Tiebreak. Das deutsch-rumänische Tennisduo hatte nach zwei Niederlagen schon vor der Partie keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale.

Krawietz wartet damit weiter auf seine erste Teilnahme an der Vorschlussrunde beim prestigeträchtigen Turnier der acht besten Doppel-Paarungen des Jahres, das zeitgleich mit dem Event für die Einzelspieler in Turin ausgetragen wird.

In den vergangenen beiden Jahren war der zweimalige Grand-Slam-Turniersieger im Doppel jeweils mit dem Kölner Andreas Mies nach der Gruppenphase ausgeschieden. Zusammen haben die beiden zweimal in der Doppel-Konkurrenz der French Open triumphiert. Mies musste 2021 wegen einer Knie-Operation lange pausieren, im kommenden Jahr wollen die beiden wieder gemeinsam antreten.

Für Krawietz geht es nun in der nächsten Woche mit dem Davis Cup weiter. Wenn das deutsche Team am 27. und 28. November in Innsbruck gegen Serbien und Österreich antritt, ist der 29-Jährige gemeinsam mit dem Frankfurter Tim Pütz fürs Doppel vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-48578/2

Tennis-Weltrangliste

Turnier-Format

ATP-Profil Novak Djokovic

ATP-Profil Daniil Medwedew

ATP-Profil Alexander Zverev

ATP-Profil Stefanos Tsitsipas

ATP-Profil Andrej Rubljow

ATP-Profil Matteo Berrettini

ATP-Profil Casper Ruud

ATP-Profil Hubert Hurkacz

ATP-Profil Kevin Krawietz

Gruppen