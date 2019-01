Doll vor Start in Hannover: „Situation ist nicht einfach“

Die Alternative für Deutschland (AfD) tritt bei der Kommunalwahl im Mai in den 39 Städten und Gemeinden des Kreises Ravensburg nicht an und wird auch keine Kandidatenlisten für den Kreistag aufstellen.

Das hat die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes am Sonntag nicht-öffentlich entschieden. Wie Kreisverbands-Sprecherin Carmen Haug der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage weiter sagte, werde die Partei in den nächsten Tagen eine ausführliche Pressemitteilung herausgeben, in der die Gründe dargelegt werden sollen.