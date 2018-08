DLV für Bewerbung mit Berlin um Topereignis

Jürgen Albrecht ist verzweifelt. Denn seit fast einem halben Jahr sucht der Vater aus Lustenau seine Tochter. Die 26-Jährige ist seit dem 5. März verschwunden. Jetzt gibt es Hinweise, dass sich die junge Frau in Lindau aufhalten könnte.

Medien in Vorarlberg berichten seit Monaten über den Fall. Die Angehörigen haben oft erzählt, wie Gloria Albrecht am 5. März daheim gefrühstückt hat, danach wollte sie einkaufen. „Sie wurde zuletzt am 5.