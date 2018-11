Djokovic gewinnt erstes Spiel bei ATP-Finals

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Favoritenstellung bei den ATP World Tour Finals mit dem ersten Sieg untermauert.

Der Serbe bezwang in London den Amerikaner John Isner mit 6:4, 6:3 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Djokovic trifft damit am Mittwoch am zweiten Gruppenspieltag auf Alexander Zverev, der sich bereits am Nachmittag gegen den Kroaten Marin Cilic durchgesetzt hatte.

Dem Aufschlagriesen Isner trotzte Djokovic mit starken Returns und präzisen Grundschlägen. In der gut gefüllten Londoner O2-Arena war auch Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo unter den Zuschauern.

