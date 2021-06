Djokovic besiegt Nadal im Tennis-Klassiker von Paris

Es nervt. Der Berufsverkehr nimmt mit abnehmenden Corona-Infektionszahlen deutlich zu, die Touristen strömen an den See, und obwohl die B 31-neu eigentlich fertig ist, wird sie nicht vor August freigegeben. Die Deges GmbH mit Sitz in Berlin, die die Baukoordination übernommen hat, erklärt, was noch getan werden muss. Die Antwort auf die Frage aber, warum das jetzt noch so lange dauert, hat niemand.

Viele Häfler fragen sich, warum die Straße nicht freigegeben wird.