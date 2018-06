Diskuswerfer Kanter feiert Diamond-League-Gesamtsieg

Brüssel (dpa) - Der Este Gerd Kanter hat den Gesamtsieg im Diskuswerfen beim Diamond-League-Finale in Brüssel perfekt gemacht. Mit 66,84 Metern schaffte der Olympiasieger von 2008 am Freitagabend zudem den dritten Erfolg in dieser Leichtathletik-Premium-Serie.

Zweiter wurde der Olympia-Siebte Martin Wierig. Der 25-jährige Magdeburger warf im fünften Versuch 66,05 Meter weit und sicherte sich eine Geldprämie von 6000 Dollar. Virgilijus Alekna aus Litauen kam mit 65,78 Meter auf Platz drei. Olympiasieger Robert Harting hatte die Saison beim Berliner ISTAF am 2. September beendet und war in Brüssel nicht mehr am Start.