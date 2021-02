Dieter Hoeneß redet Klartext: „Rentner passt weder auf Uli noch auf mich“

Von Schwäbische Zeitung

Noch an der Unfallstelle verstarb eine 24 Jahre alte Pkw-Lenkerin am Samstagmorgen. Sie befuhr kurz vor 6 Uhr die Landstraße von Ochsenhausen-Reinstetten in Richtung Gutenzell-Hürbel. Im Bereich einer Rechtskurve war die Straße plötzlich spiegelglatt.

Die junge Frau verlor deshalb die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach links von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Danach stürzte der Pkw eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab.