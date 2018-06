Diese russischen Stars kennt doch jeder!

Familiendrama in der Vorarlberger Hauptstadt Bregenz: Eine 27-jährige Rumänin stirbt am Montag infolge eines Streites mit ihrem 30-jährigen, ebenfalls aus Rumänien stammenden Mann. Sie stürzt aus dem zweiten Stock eines Hauses. Wie Nachbarn aussagen, sei die Frau schwanger gewesen. Ob sie gesprungen ist oder von ihrem Mann gestoßen wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Möglicherweise ist ihr auch eine Schussverletzung zugefügt worden. Der Streit hat sich in der Wohnung der Familie abgespielt.