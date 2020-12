Von Regio TV

Es ist der größte medizinische Transportwagen der Region, der sogenannte Intensivbus aus Ulm. An vier vollständig ausgestatteten Plätzen können Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, in dem Fahrzeug über größere Strecken transportiert werden. In normalen Zeiten kommt das Fahrzeug eher selten zum Einsatz.

Anders in der Corona-Krise. Weil die Intensivstation am Klinikum Heidelberg wegen Coronapatienten aus allen Nähten platzt, versucht man die Patienten so in Baden-Württemberg zu verteilen, dass es wieder ...