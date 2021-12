Diego Alonso wird neuer Nationaltrainer in Uruguay

Nach dem Rauswurf des langjährigen Nationaltrainers Óscar Tabárez übernimmt Diego Alonso die Fußballnationalmannschaft von Uruguay, teilte der Fußballverband des südamerikanischen Landes mit.

Alonso spielte in seiner Zeit als Profi unter anderem für den FC Valencia und Atlético Madrid in Spanien. Für die uruguayische Nationalmannschaft bestritt der Mittelstürmer sieben Spiele. Als Trainer arbeitete der 46-Jährige zuletzt beim CF Pachuca in Mexiko und bei Inter Miami in den USA.

Uruguay bangt nach mehreren Niederlagen um die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar. Der Weltmeister von 1930 und 1950 ist nur Tabellensiebter. Der vierte Platz berechtigt zur direkten Qualifikation.

