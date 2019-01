Die WM-Bilanz: Deutsches Licht und Referees Schatten

Herning - Nein! Da war sich Christian Prokop ganz sicher. Diese beiden Niederlagen zum Abschluss der Heim-WM werden ganz sicher nicht das zerstören, was sich die Handball-Nationalmannschaft in den Tagen zuvor aufgebaut hat. All die neuen Fans, die Euphorie, darauf hat der vierte Rang keinen Einfluss. „Die Niederlagen werden nicht schaden, weil die Art und Weise schon immer dafür entscheidend war, wie man wahrgenommen wird“, sagte der Bundestrainer nach der 25:26-Niederlage im Bronze-Spiel gegen Frankreich.

Für Deutschlands Vize-Handballboss Bob Hanning war die Sache bereits zuvor entschieden. Die Heim-WM, die gemeinsam mit Dänemark ausgerichtet wurde, kommt nicht nur an die von 2007 heran, jene schon legendäre Heim-WM, die mit dem Titelgewinn unter Trainer Heiner Brand gekrönt wurde, sondern orientiert sich an den ganz großen Maßstäben. „Das erinnert mich jetzt fast noch mehr an das Fußball-Märchen 2006“, sagte der DHB-Vizepräsident dem Sender Sky: „Ich bin zuversichtlich, dass der Boom bleibt. Wir sind besser aufgestellt als 2007.“ Dass Hanning dermaßen begeistert ist, liegt an mehreren Faktoren. Eine Bilanz:

Die Mannschaft und Christian Prokop: Das Fehlen des ganz großen Superstars ist die Stärke des Teams, das mit seinem Spielstil begeisterte. „Wir können nur bestehen, wenn jeder weiß, dass der Nebenmann etwas für mich macht, wir füreinander einstehen“, sagt Christian Prokop. Und auch Abwehr-Ass Patrick Wiencek sah hierin den Trumpf, der bereits für so viel Freude gesorgt hatte: „Wir sind in zweieinhalb Wochen ziemlich gut zusammengewachsen und eine Einheit geworden. Wir werden aus den beiden letzten Spielen lernen und bereit sein, um im nächsten Turnier wieder ins Halbfinale zu kommen.“ Dabei sah es vor der WM ganz anders aus: Der Druck auf den Bundestrainer war immens. Nach der EM-Enttäuschung mit Platz neun galt die WM als zweite – nicht wenige sprachen von der letzten – Chance, die Prokop unbestritten nutzte.

Die Fans: Mehr als 900 000 Besucher sahen die Spiele in Berlin, Köln, München, Kopenhagen und Herning – das bedeutet Rekord: Die bisherige Bestmarke hielt die WM 2007 in Deutschland mit 750 000 Zuschauern. Und bei den handballverrückten Dänen nicht hoch genug zu bewerten: Den größten Anteil lieferten die deutschen Standorte. Während die Hallen in Kopenhagen und Herning bei nichtdänischen Partien oft recht leer waren, war in München, wo die deutsche Mannschaft gar nicht spielte, gleich mehrfach ausverkauft.

Belastung: Aus deutscher Sicht steht das traurige WM-Aus des Balingers Martin Strobel (Kreuzbandriss) sinnbildlich für die vielen Verletzten bei dem Turnier. Das Programm für die Handballer war mörderisch, Finalist Norwegen hatte beispielsweise zehn Spiele an 17 Tagen zu absolvieren. Insgesamt tauschten die 24 WM-Teilnehmer im Turnierverlauf 48 Spieler aus.

Schiedsrichter: Die kleinliche Regelauslegung der Referees sorgte bei Fans und Protagonisten immer wieder für Kopfschütteln. Kleinste Vergehen wurden sanktioniert, es hagelte Zeitstrafen – eindringlich zu besichtigen bei der Niederlage des DHB-Teams im Halbfinale gegen Norwegen. „Es ist schade, dass die Schiedsrichter manchmal so viel Einfluss auf das Spiel haben“, sagte Wiencek auch nach der Frankreich-Niederlage.

Gastgeber-Modell: Beide Ausrichterverbände machten einen tollen Job. Doch ein gemeinsames WM-Feeling kam nie auf. Bob Hanning sagte schon früh, er nehme Dänemark „überhaupt nicht wahr“. Kurz vor den Finalspielen bezeichnete er es als „einzigen Fehler“, dass das Endspiel in Herning stattfindet.

Was bleibt, ist dennoch ein großer Erfolg für den DHB – und den Sport.