Die wichtigsten Termine vom 11. bis 17. Mai

Montag, 11. Mai 2015

Fußball2. Bundesliga - 32. Spieltag20.15 UhrKarlsruher SC - Darmstadt 98EishockeyWMPrag: Gruppe A16.15 UhrDeutschland - Österreich20.15 UhrSchweden - FrankreichOstrau: Gruppe B16.15 UhrFinnland - Weißrussland20.15 UhrSlowenien - DänemarkTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierRadsportGiro d'Italia13.35 Uhr3. Etappe, Rapallo - Sestri Levante (136 km)BadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)HockeyKrefeld: Länderspiel , Herren18.00 UhrDeutschland - IrlandMoers: Länderspiel, Damen19.00 UhrDeutschland - Belgien

Dienstag, 12. Mai 2015

FußballChampions League - Halbfinale, Rückspiele20.45 UhrBayern München - FC BarcelonaLondon: FIFA12.00 UhrPk zu neuem Beobachtungssystems zurVerhinderung und Sanktionierung rassistischer Vorfälle in StadienParis: UEFABekanntgabe der Ticketpreise für die EM 2016Stara Zagora: EM, U-17 - Gruppe B18.00 UhrDeutschland - TschechienEishockeyWMPrag: Gruppe A12.15 UhrKanada - Österreich16.15 UhrLettland - Frankreich20.15 UhrTschechien - SchweizOstrau: Gruppe B12.15 UhrNorwegen - Weißrussland16.15 UhrUSA - Slowakei20.15 UhrFinnland - RusslandMedien09.50 UhrKöln: Sports Media SummitTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierRadsportGiro d'Italia13.10 Uhr4. Etappe, Chiavari - La Spezia (150 km)SegelnSplit: EM, Finn DinghyBadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)BasketballBundesliga, Herren - MeisterschaftsrundePlayoff (Best of 5), Viertelfinale2. Spieltag18.30 UhrSkyliners Frankfurt - Bayern München20.00 UhrMHP RIESEN Ludwigsburg - Brose Baskets BambergNBA, Herren - Eastern Conference - Playoff (Best of 7)Halbfinale, 4. Spieltag01.00 UhrWashington Wizards - Atlanta HawksHockeyKrefeld: Länderspiel, Herren15.30 UhrDeutschland - IrlandMoers: Länderspiel, Damen17.00 UhrDeutschland - Belgien

Mittwoch, 13. Mai 2015

FußballChampions League - Halbfinale, Rückspiele20.45 UhrReal Madrid - Juventus TurinGersthofen: Länderspiel, U-1818.30 UhrDeutschland - ÖsterreichTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierRadsportGiro d'Italia13.05 Uhr5. Etappe, La Spezia - Abetone (152 km)Bayern-Rundfahrt1. Etappe, Regensburg - Waldsassen (221,3 km)PferdesportHamburg: Springen/Dressur - Derby-Turnier13.20 UhrEröffnungsspringenSegelnSplit: EM, Finn DinghyBadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)HandballBundesliga, Männer20.15 UhrMT Melsungen - HC Erlangen20.15 UhrHBW Balingen-Weilstetten - SC MagdeburgBundesliga, Frauen - 25. Spieltag19.30 UhrHC Leipzig - VL Koblenz/Weibern19.30 UhrHSG Bad Wildungen/F./B. - Bayer Leverkusen19.30 UhrSVG Celle - HSG Blomberg-LippeBasketballBundesliga, Herren - MeisterschaftsrundePlayoff (Best of 5), Viertelfinale2. Spieltag20.30 UhrEWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin

Donnerstag, 14. Mai 2015

FußballEuropa League - Halbfinale, Rückspiele21.05 UhrAC Florenz - FC Sevilla21.05 UhrDnjepr Dnjepropetrowsk - SSC NeapelBerlin: Champions League, Frauen - Finale18.00 Uhr1. FFC Frankfurt - Paris St. GermainEishockeyPrag und Ostrau: WM - ViertelfinaleTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierRadsportGiro d'Italia12.55 Uhr6. Etappe, Montecatini Terme -Castiglione della Pescaia (183 km)Bayern-Rundfahrt2. Etappe, Waldsassen - Selb (179,5 km)PferdesportHamburg: Springen/Dressur - Derby-Turnier09.45 UhrSpringen: 1. Derby-Qualifikation13.35 UhrChampionat von Hamburg08.30 UhrDressur, Grand PrixGolfCharlotte: US-PGA-TourBarcelona: Europa-Tour - Open de EspañaSegelnSplit: EM, Finn DinghyBadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)BasketballBundesliga, Herren - MeisterschaftsrundePlayoff (Best of 5), Viertelfinale3. Spieltag17.00 UhrBayern München - Skyliners Frankfurt20.00 UhrBrose Baskets Bamberg - MHP RIESEN LudwigsburgNBA, Herren - Eastern Conference - Playoff (Best of 7)Halbfinale, 5. SpieltagAtlanta Hawks - Washington Wizards

Freitag, 15. Mai 2015

FußballBurgas: EM, U-17 - ViertelfinaleTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierLeichtathletik16.15 UhrDoha: Diamond League - 1. StationRadsportGiro d'Italia10.25 Uhr7. Etappe, Grosseto - Fiuggi (264 km)Bayern-Rundfahrt3. Etappe, Selb - Ebern (205,9 km)PferdesportMünchen: Springen - int. Turnier13.30 UhrSpringen Fehler/Zeit14.00 UhrLa Baule: Springen - Nations CupEuropa-Division 1Hamburg: Springen/Dressur - Derby-Turnier13.50 UhrSpringen: 2. Derby-QualifikationGolfCharlotte: US-PGA-TourBarcelona: Europa-Tour - Open de EspañaKanuMontemor-O-Velho: Weltcup-RegattaSegelnSplit: EM, Finn DinghyBadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)HandballBerlin: EHF-Pokal, Männer - Final Four13.30 UhrMedientreffen mit Füchse Berlin, HSV Hamburg,Gorenje Velenje, Skjern HBBundesliga, Männer - 31. Spieltag20.15 UhrVfL Gummersbach - THW KielHamburg: DHB-Pokal, Frauen - Final FourHalbfinale17.00 UhrFüchse Berlin - Buxtehuder SV19.00 UhrThüringer HC - VfL OldenburgBasketballMadrid: Euroleague, Herren - Final-FourHalbfinale18.00 UhrZSKA Moskau - Olympiakos Piräus21.00 UhrReal Madrid - Fenerbahce IstanbulBundesliga, Herren - MeisterschaftsrundePlayoff (Best of 5), Viertelfinale3. Spieltag18.30 UhrTelekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm19.30 UhrALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg

Samstag, 16. Mai 2015

FußballBundesliga - 33. Spieltag15.30 UhrBayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim15.30 UhrFC Augsburg - Hannover 9615.30 UhrFC Schalke 04 - SC Paderborn15.30 UhrFSV Mainz 05 - 1. FC Köln15.30 UhrHertha BSC - Eintracht Frankfurt15.30 UhrSC Freiburg - Bayern München15.30 UhrVfB Stuttgart - Hamburger SV15.30 UhrVfL Wolfsburg - Borussia Dortmund15.30 UhrWerder Bremen - Bor. MönchengladbachStara Zagora: EM, U-17 - Viertelfinale3. Liga - 37. Spieltag13.30 UhrArminia Bielefeld - Jahn Regensburg13.30 UhrBorussia Dortmund II - Dynamo Dresden13.30 UhrChemnitzer FC - SG Sonnenhof Großaspach13.30 UhrFortuna Köln - SV Wehen Wiesbaden13.30 UhrHallescher FC - FSV Mainz 05 II13.30 UhrHansa Rostock - Energie Cottbus13.30 UhrMSV Duisburg - Holstein Kiel13.30 UhrSpVgg Unterhaching - Preußen Münster13.30 UhrStuttgarter Kickers - Rot-Weiß Erfurt13.30 UhrVfB Stuttgart II - VfL OsnabrückPokal Griechenland - FinaleOlympiakos Piräus - Skoda XanthiEishockeyPrag: WM - HalbfinaleTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierRadsportGiro d'Italia12.05 Uhr8. Etappe, Fiuggi - Campitello Matese (186 km)Haßfurt: Bayern-Rundfahrt4. Etappe, Einzelzeitfahren (26,1 km)FechtenLeipzig: DM, Degen08.00 UhrEinzelPferdesportMünchen: Springen - int. Turnier15.30 UhrChampionat von MünchenHamburg: Springen/Dressur - Derby-Turnier13.20 UhrSpringen: Global Champions Tour, 5.Station - Großer Preis von Hamburg09.00 UhrDressur: Grand Prix SpecialGolfCharlotte: US-PGA-TourBarcelona: Europa-Tour - Open de EspañaKanuMontemor-O-Velho: Weltcup-RegattaSegelnSplit: EM, Finn DinghyTriathlonYokohama: World Triathlon Series - 5. Station03.06 UhrFrauen06.06 UhrMännerBadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)HandballBerlin: EHF-Pokal, Männer - Final Four -Halbfinale14.30 UhrHSV Hamburg - Skjern HB17.30 UhrFüchse Berlin - Gorenje VelenjeChallenge Cup, Männer - Finale, HinspielABC/UMinho Braga - HC Odorheiu SecuiescBundesliga, Männer - 31. Spieltag19.00 UhrHC Erlangen - TSG Friesenheim19.00 UhrSG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo20.15 UhrFrisch Auf Göppingen - TuS N-LübbeckeHamburg: DHB-Pokal, Frauen - Final Four13.00 UhrSpiel um Platz 317.00 UhrFinaleBasketballBundesliga, Herren - MeisterschaftsrundePlayoff (Best of 5), ViertelfinaleSpieltag20.00 Uhr4. MHP RIESEN Ludwigsburg - Brose Baskets BambergNBA, Herren - Eastern Conference - Playoff (Best of 7)Halbfinale, 6. SpieltagWashington Wizards - Atlanta Hawks

Sonntag, 17. Mai 2015

Fußball2. Bundesliga - 33. Spieltag15.30 UhrEintracht Braunschweig - Karlsruher SC15.30 UhrErzgebirge Aue - 1. FC Kaiserslautern15.30 UhrFC Ingolstadt 04 - RB Leipzig15.30 UhrFC St. Pauli - VfL Bochum15.30 UhrFSV Frankfurt - 1. FC Union Berlin15.30 UhrSpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 9815.30 UhrSV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf15.30 UhrTSV 1860 München - 1. FC Nürnberg15.30 UhrVfR Aalen - 1. FC HeidenheimPokal Schweden - Finale15.30 UhrIFK Göteborg - Örebro SKEishockeyPrag: WM16.15 UhrSpiel um Platz 320.45 UhrFinaleTennisRom: ATP-World Tour MastersRom: WTA-TurnierLeichtathletik12.27 UhrShanghai: Diamond League - 2. StationRadsportGiro d'Italia11.15 Uhr9. Etappe, Benevento - San Giorgio delSannio (215 km)Bayern-Rundfahrt5. Etappe, Haßfurt - Nürnberg (197,8 km)FechtenLeipzig: DM, Degen08.00 UhrMannschaftMotorsport11.00 UhrLe Mans: Motorrad-WM - Grand Prix von FrankreichPferdesportMünchen: Springen - int. Turnier15.00 UhrGroßer Preis von BayernHamburg: Springen/Dressur - Derby-Turnier11.00 UhrDeutsches Dressur-Derby14.35 UhrDeutsches Spring-DerbyGolfCharlotte: US-PGA-TourBarcelona: Europa-Tour - Open de EspañaKanuMontemor-O-Velho: Weltcup-RegattaSegelnSplit: EM, Finn DinghyBadmintonDongguan: WM, Mannschaft (Mixed)HandballBerlin: EHF-Pokal, Männer - Final Four14.30 UhrSpiel um Platz 317.30 UhrFinaleBundesliga, Männer - 31. Spieltag17.15 UhrTSV Hannover-Burgdorf - HSG WetzlarBasketballMadrid: Euroleague, Herren - Final-Four17.00 UhrSpiel um Platz 320.00 UhrFinaleBundesliga, Herren - MeisterschaftsrundePlayoff (Best of 5), Viertelfinale4. Spieltag17.00 UhrEWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin17.00 Uhrratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn17.00 UhrSkyliners Frankfurt - Bayern München