Die Weite ist da – dann fehlen Karl Geiger die Worte

Von cos und sbo

Es sind nicht so sehr die Zahlen der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, die am Freitag aufschrecken ließen, sondern vielmehr die Zahl der Todesfälle – diese stieg im Vergleich zum Donnerstag sprunghaft um neun auf 78 Todesfälle im Kreis. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum zeigt man sich über den Anstieg der Fallzahlen in der Region zwischenzeitlich besorgt und man ergriff bereits am Freitag weitere Maßnahmen.

„Aktuell sind es insgesamt 85 Patienten, die stationär aufgenommen sind“ (Stand 11.