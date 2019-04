Die Towerstars in der Einzelkritik: Hinterkopfirokesen, Schlittschuhpoeten und turmhohe Finnen

Zur DEL2-Saison 2018/19 haben sich die Ravensburg Towerstars für die Attacke auf die Tabellenspitze und den Titel entscheidend verstärkt. Nicht weniger wichtig: Der qualitativ hochwertig besetzte Kader wurde nur selten durch Verletzungen dezimiert.

Jonas Langmann: Überragend in den Play-offs – inklusive zweier Shut-outs. Bester Spieler der Finalserie. Machte gegenüber Frankfurts Goalie Ilya Andryukhov den Unterschied. Stiller Genießer mit Krakenarmen. Hat sich eine weitere Chance in der DEL wahrlich verdient. In Ravensburg wird er dafür fehlen.

Michael Boehm: Vor der Saison aus Tölz gekommen. Klare Nummer zwei. Bestätigte das mit durchwachsenen Leistungen, als Langmann fehlte. Die Nachverpflichtung von Joni Myllykoski für die Play-offs war folgerichtig. Erlebte den Moment der Meisterschaft auf dem Eis.

Pawel Dronia: Vor der Saison aus Frankfurt gekommen. Sofort unersetzlich. Ganz starke Plus-/Minus-Statistik. Gut, dass er bleibt.

Thomas Supis: Unaufgeregter Arbeiter in der Defensive. Hat seinen Platz in den Vereinsgeschichte sicher: Sein Treffer in der Schlusssekunde zum 6:5-Sieg in Spiel drei gegen Frankfurt darf als Knackpunkt in der Finalserie gelten.

Sören Sturm: Bärenstarke Hauptrunde, bärenstarke Play-offs. Fleißiger Scorer. Bestritt die Play-offs mit einer Frisur – Irokesenschnitt am Hinterkopf, sonst Glatze –, die vielleicht auch die Gegner verstörte.

Ondrej Pozivil: Riese in der Defensive. Extrem stark an der blauen Linie. Wenn er schoss, mussten alle zittern. Oft genug kam der Puck durch. Was ohne ihn fehlte, zeigten die letzten drei Finalspiele gegen Frankfurt, als er verletzt passen musste und der Wumms aus dem Rückraum wesentlich schwächer war.

Kilian Keller: Fleißiger Arbeiter in der Abwehr. Setzte mit zwei Treffern auch offensiv Akzente in den Play-offs. Musste sich in Kaufbeuren beschimpfen lassen, weil er Steven Billichs Saison mit einem Check beendete. Kam nach einer Partie Zwangspause unbeeindruckt zurück.

Maximilian Kolb: Wichtiger Bestandteil der starken Ravensburger Defensive. Verrichtete seinen Dienst ohne Aufregung, vermied häufige Fahrten zur Strafbank – und reihte sich auch in die Torschützenliste ein.

Martin Kokes: Eigentlich siebter Mann in der Defensive. Gegen Bad Nauheim kaum eingesetzt. Wegen der Keller-Sperre und des Pozivil-Ausfalls kam er zum Ende der Play-offs zu reichlich Eiszeit, die er gut nutzte. Wird auch wegen seiner Monstersperre von acht Spielen nach der verbalen Entgleisung in Heilbronn in Erinnerung bleiben.

Daniel Schwamberger: Verantwortlich für einen der großen Momente in dieser Saison. Das 2:1 in einem der letzten Hauptrundenspiele gegen Frankfurt erhöhte die Zuversicht, dass in den anstehenden Play-offs mit den Towerstars zu rechnen ist.

Olivier Hinse: Kam vor der Saison vom dänischen Meister Aalborg Pirates. Brauchte lange für sein erstes Saisontor. Danach klappte es regelmäßig. Sein Unterzahltor zum 3:1 in Spiel zwei gegen Bad Nauheim war der Knackpunkt im Viertelfinale.

Vincenz Mayer: Der Kapitän lieferte eine richtig starke Saison ab. Blieb in jeder Situation ruhig. Ließ lieber Tore sprechen. Ein echter Anführer. Mit dem Meisterpokal gönnte er sich ganz allein eine Ehrenrunde, die er sich wahrlich verdient hatte.

Tim Brunnhuber: Rasante Entwicklung in seiner ersten DEL2-Saison. Wurde zum Jung-Nationalspieler. Spielte sich auf der Centerposition in der vierten Reihe fest. Wechselt in die DEL zu den Straubing Tigers.

Robin Just: Bestandteil der Sahnereihe mit Andreas Driendl und Mathieu Pompei. Einer starken Hauptrunde folgten starke Play-offs. Bekam gegen Frankfurt einen Schläger ab, musste mit gespaltener Zunge und ausgeschlagenem Zahn ins Krankenhaus. Kam sofort zurück und erzielte zwei Tage später drei Tore in der Höhle der Löwen.

Mathieu Pompei: Bestandteil der Sahnereihe mit Andreas Driendl und Robin Just. Zuverlässiger Torelieferant. In den Play-offs kaum zu halten. Lieferte diverse entscheidende Treffer. Drehte das erste Finale in Frankfurt fast im Alleingang.

Thomas Merl: Vor der Saison aus Kassel gekommen. Erzielte in den ersten 15 Hauptrundenspielen neun Tore und begeisterte die Fans. Verletzte sich dann schwer am Syndesmoseband und kam nicht mehr in den Kader zurück.

Stephan Vogt: Riesiger Kämpfer. Kehrte nach eineinhalb Jahren Verletzungspause in den Kader zurück. Umjubeltes Comeback gegen die Kassel Huskies. Spielte in den Play-offs gegen Kaufbeuren zwei Spiele. Musste in der Finalserie gegen Frankfurt aber komplett passen.

Robbie Czarnik: Kam vor der Saison aus Crimmitschau. War dort Toptorjäger, aber auch umstrittener Nachtschwärmer. In Ravensburg lieferte er konstant Leistung ab. Über seine Schlittschuhqualitäten sollte mal jemand ein Gedicht verfassen. Traf in den Play-offs konsequent.

Daniel Pfaffengut: Emotionaler Höhepunkt für ihn war die Halbfinalserie gegen Kaufbeuren und seinem Bruder Denis. Legte sich mit ihm sogar einmal an, was die Mama auf der Tribüne nicht gefreut haben dürfte. Auf dem Sprung in die DEL zu den Schwenninger Wild Wings.

Calvin Pokorny: Kam während der Saison vom EV Zug aus der Schweiz. Empfahl sich mit großem Einsatz, aber ohne Tore, ging auch keiner Keilerei aus dem Weg. Verletzte sich in Spiel drei der Finalserie an der Schulter und kehrte nicht zurück.

Ilkka Pikkarainen: Weil Jakub Svoboda verletzt den Saisonstart verpasste, wurde der Finne geholt. Volltreffer. War sofort Publikumsliebling. Ein Turm vor dem gegnerischen Tor. Nachdem sein Vertrag bis Saisonende verlängert wurde, ließen seine Leistungen nach. Als Svoboda zurückkehrte, musste er auf die Tribüne. Wechselte bald nach Finnland.

Andreas Driendl: Kam vor der Saison vom Vizemeister SC Riessersee. Bestandteil der Sahnereihe mit Mathieu Pompei und Robin Just. Verdient mit dem Goldhelm geschmückt. Super Vorlagengeber, vor allem für Pompei. Hat für zwei weitere Jahre unterschrieben, weil er mit Ravensburg noch viel vor hat. Schön.

Jakub Svoboda: Brach sich in der Vorbereitung den Mittelfuß. Von Ilkka Pikkarainen würdig vertreten. Nach seiner Rückkehr brauchte er einige Zeit, um wieder auf Topniveau zu sein. Hatte es in den Play-offs erreicht und steuerte wichtige Tore zum Titel bei.

David Zucker: Beendete die Hauptrunde mit dem Goldhelm. Steigerte sich im Vergleich zur Vorsaison noch ein gutes Stück. In den Play-offs zuerst im Schatten anderer Torschützen. Gegen Frankfurt voll da, in Spiel sechs folgte mit drei Toren die Krönung einer starken Saison.

Julian Kornelli: Von den Schwenninger Wild Wings im Zuge der Kooperation mehrfach ausgeliehen. Nach 20 Hauptrundenpartien für die Play-offs spielberechtigt. Spielte dort aber keine Rolle. War in den letzten Spielen nicht mehr dabei.