Die Towerstars holen ihren Meistergoalie zurück

Entscheidungen gab es auch an anderen DEL2-Standorten: So verlässt Trainer Alexander Mellitzer das Überraschungsteam Heilbronner Falken und wechselt zur neuen Saison in die Schweiz. Mirko Pantkowski, in der abgelaufenen Saison bei den Adler Mannheim unter Vertrag und häufig zu den Falken ausgeliehen, wechselt zur Düsseldorfer EG.