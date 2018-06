Der Rücktransfer von Mario Götze nach Dortmund ist auf den ersten Blick ein gutes Geschäft für den BVB.

Nur geschätzt 22 Millionen Euro müssen die Westfalen für den Fußball-Nationalspieler bezahlen, nachdem sie ihn vor drei Jahren noch für 37 Millionen an den FC Bayern verkauft hatten. Das Ranking der teuersten deutschen Profis führt Mesut Özil an. Teuerster Transfer eines deutschen Spielers in diesem Sommer ist bisher Nationalspieler Mats Hummels. Für den bisherigen Kapitän von Borussia Dortmund zahlten die Bayern dem Vernehmen nach rund 35 Millionen Euro.

Die teuersten Transfers deutscher Fußball-Profis:

Geschätzte Ablöse in Mio. EuroSpielerJahrvonnach50Mesut Özil2013Real MadridFC Arsenal37Mario Götze2013Borussia DortmundBayern München36Julian Draxler2015Schalke 04VfL Wolfsburg35Mats Hummels2016Borussia DortmundBayern München32Andre Schürrle2015FC ChelseaVfL Wolfsburg30Toni Kroos2014Bayern MünchenReal Madrid30Mario Gomez2009VfB StuttgartBayern München27,5Manuel Neuer2011FC Schalke 04Bayern München25Ilkay Gündogan2016Borussia DortmundManchester City22Mario Götze2016Bayern MünchenBorussia Dortmund