Die teuersten Bundesliga-Transfers

Der Wechsel von Douglas Costa zum FC Bayern München ist der zweite Multi-Millionen-Transfer in der Bundesliga in kurzer Zeit. Nach Angaben von Schachtjor Donezk muss der deutsche Fußball-Rekordmeister 30 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler zahlen.

In der vergangenen Woche hatte Costas Landsmann Roberto Firmino mit seinem Abgang von 1899 Hoffenheim zum FC Liverpool wohl die Spitzenposition bei den teuersten Bundesliga-Transfers erobert. Der Angreifer kostete nach Medienangaben um die 41 Millionen Euro Ablöse und hätte damit Bayern-Profi Javi Martínez von Platz eins verdrängt.

Bestätigt werden die Transfersummen in der Regel aber nicht. Zumeist sind die Details der Vereinbarungen nicht bekannt, die Ablöse wird geschätzt. Oft gibt es in den Verträgen noch Klauseln, durch die später weiteres Geld an den abgebenden Verein fließt. So kassieren die früheren Arbeitgeber möglicherweise mit, wenn die Profis mit ihren neuen Vereinen Titel holen, sich für den Europapokal qualifizieren oder auf eine bestimmte Anzahl von Einsätzen kommen. Daher können Ablösesummen auch Jahre später noch steigen.

Die Bundesliga-Transfers mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro und mehr:

Spielervon wo nach woJahrgeschätzte Ablöse in MioRoberto Firmino1899 Hoffenheim/FC Liverpool201541Javier MartínezAthletic Bilbao/Bayern München201240Mario GötzeBor. Dortmund/Bayern München201337Edin DzekoVfL Wolfsburg/Manchester City201037André SchürrleFC Chelsea/VfL Wolfsburg201532Douglas CostaSchachtjor Donezk/Bayern München201530Manuel NeuerFC Schalke 04/Bayern München201130Toni KroosBayern München/Real Madrid201430Mario GomezVfB Stuttgart/Bayern München200930