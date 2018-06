Die Termine im Rodeln

Von Schwäbische Zeitung

Wegen Arbeiten für den Bahnhof Merklingen muss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Verkehrsführung auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm geändert werden. Das teilte das Regierungspräsisium Tübingen am Donnerstagnachmittag.

Beide Fahrsteifen in Fahrtrichtung Ulm müssen laut Pressemitteilung auf zirka einen Kilometer „verschwenkt“ werden. Heißt: „Die Fahrbahnen werden innerhalb des Baufeldes verlegt“