Die prominentesten Opfer des Flugzeugabsturzes

Jaroslawl (dpa) - Bei dem Flugzeugabsturz in Jaroslawl kam am Mittwoch fast die gesamte Mannschaft des russischen Spitzenclubs Lokomotive Jaroslawl ums Leben. Die prominentesten Opfer der Katastrophe:

Robert Dietrich (25 Jahre): Der technisch versierte Verteidiger war erst im Sommer von Mannheim nach Jaroslawl gewechselt. Nach zwei erfolglosen Jahren in Nordamerika mit der Nationalmannschaft 2010 sensationell WM-Vierter. Leistungsträger im DEB-Team.

Pavol Demitra (36): NHL-erfahrener Stürmer, unter anderem für Ottawa, St. Louis und Vancouver aktiv. Dreimaliger All-Star-Spieler in NHL sowie 2010 bei Olympia. WM-Bronzemedaillengewinner 2003 mit der slowakischen Nationalmannschaft, dessen Kapitän er zuletzt war.

Karel Rachunek (31): Tschechischer Weltmeister 2010 und Bronzemedaillengewinner 2011. In der NHL für Ottawa, New York und New Jersey als Verteidiger auf dem Eis. Zuletzt dreimal in Folge in All-Star-Team der russischen Eliteliga KHL.

Josef Vasicek (30): Stanley-Cup-Sieger 2006 mit Carolina, nachdem er in seiner erst zweiten NHL-Saison 2002 erst im Finale gescheitert war. Der Mittelstürmer wurde 2005 mit der tschechischen Nationalmannschaft Weltmeister.

Ruslan Salei (36): Der Weißrusse spielte mehr als 900 Mal in der NHL für Anaheim, Florida und Colorado. Salei galt als beinharter Verteidiger und war 2010 Kapitän des weißrussischen Olympia-Teams.

Karlis Skrastins (37): Auch der Lette war mit 832 Spielen in der stärksten Liga der Welt ein NHL-Veteran. Der Verteidiger stand für sein Heimatland bei zwölf Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen auf dem Eis.

Brad McCrimmon (51): Der kanadische Trainer war in der Saison 2004/05 Assistenzcoach beim DEL-Club Frankfurt Lions. Im Sommer zog es McCrimmon, der als Profi mit Calgary 1989 den Stanley Cup gewonnen hatte, zu seinem ersten Job als Headcoach nach Russland.